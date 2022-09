La sede di Nordmeccanica S.p.A. ha tenuto a battesimo il primo momento ufficiale della seconda carriera biancorossa del centrale cubano Robertlandy Simon già a Piacenza nelle stagioni 2012-2013 e 2013- 2014.

Al tavolo dei relatori presenti – con il giocatore Robertlandy Simon – l’Ing. Antonio Cerciello Presidente di Nordmeccanica S.p.A., l’Ing. Vincenzo Cerciello Vicepresidente di Nordmeccanica S.p.A., Elisabetta Curti Presidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Lorenzo Bernardi, primo allenatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

“Simon – sottolinea Elisabetta Curti – è stato il nostro primo acquisto, lui a Piacenza è l’emblema della pallavolo, sappiamo quanto sia amato e quanto lui ami Piacenza. La mia famiglia e la famiglia Cerciello hanno fatto sforzi importanti, adesso tocca ai piacentini dare il loro contributo, avvicinarsi alla squadra e rendere il PalabancaSport bollente ad ogni partita”. Sorride Antonio Cerciello, Presidente di Nordmeccanica S.p.A: “Il nostro obiettivo è vincere lo scudetto – sottolinea senza usare mezzi termini – visti i notevoli sforzi fatti dalla famiglia Curti e da noi. Simon lo ricordo a Piacenza anni fa, è forte e ci regalerà grandi emozioni”.

Al suo fianco Vincenzo Cerciello, Vicepresidente di Nordmeccanica S.p.A. nel ringraziare gli intervenuti e nell’esprimere la soddisfazione per essere ancora a fianco della squadra come sponsor anche nella prossima stagione, ha sottolineato “l’importanza che rivestirà il pubblico che mi auguro sia presente numeroso ad ogni partita. Vincere è l’obiettivo, non ci si può nascondere, questa è una squadra forte che dovrà dare molte soddisfazioni”.

Lorenzo Bernardi, coach di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza annuisce: “Certamente abbiamo tanti top player in squadra – dice – ma adesso dobbiamo diventare un gruppo, una squadra. Ci sarà poco tempo per lavorare insieme ed inoltre in avvio dovremo fare i conti con gli infortuni di Lucarelli e Alonso, Brizard dovrà trovare presto il feeling con i suoi nuovi compagni, non saremo al meglio in avvio ma certamente abnegazione, voglia di tirare fuori il massimo in ognuno di noi non mancherà di certo”.

Robertlandy Simon è alla sua seconda esperienza a Piacenza dove torna dopo otto anni. E con gli ultimi tre scudetti assegnati vinti in terra marchigiana. “Sono tornato a Piacenza – sottolinea Simon – da giocatore dopo otto anni, ho trovato una città cambiata ma ho trovato anche i miei amici tifosi che spesso mi sono venuti a trovare in giro per l’Italia e un paio di volte mi hanno anche fatto piangere dall’emozione. Sono tornato per vincere, ci sarà da lavorare tantissimo, all’inizio non potremo essere al top, ma la stagione è lunga e il lavoro paga sempre. Sì, ho scelto di tornare a Piacenza perché qui mi trovo bene, potevo rimanere dove ero ma le sfide mi sono sempre piaciute e a Piacenza volevo tornare. Lavorando bene sono certo che avremo delle belle soddisfazioni. L’importante è arrivare al meglio nella fase finale della stagione”.

Curti e Cerciello: due famiglie da sempre legate al territorio piacentino e che insieme continueranno a lavorare per Piacenza e il suo territorio. Tanti i punti in comune tra Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Nordmeccanica S.P.A., tra questi anche l’anima green delle due società.

La Nordmeccanica S.P.A. è azienda leader nel mondo per la produzione di macchinari per imballaggi flessibili. Nel 1998 la famiglia Cerciello ha rilevato Nordmeccanica fondata nel 1978. Imprimendo una visione internazionale, la famiglia Cerciello potenzia il mercato europeo e apre al mercato americano, con una prima sede negli Stati Uniti nel 2001 e, poco dopo, a quello latino-americano. Lo sviluppo prosegue prima in Cina, dove Nordmeccanica S.P.A. è stata la prima azienda, nel settore di macchine per la laminazione, ad aprire uno stabilimento e poi in India, creando un network di agenti, strutture vendita e servizi in più di 85 paesi. Il gruppo Nordmeccanica conta cinque stabilimenti di cui tre in Italia, uno a Shanghai e uno a Long Island (New York) ai quali si aggiungono due sedi dirette per il supporto tecnico ed assistenza tecnica diretta a Mumbai (India) e Buenos Aires (Argentina).