Eleonora Nervetti di nuovo in azzurro, convocata ai Giochi del Mediterraneo

Finalmente è ufficiale: Eleonora Nervetti torna in azzurro. La giovane dell’Atletica Piacenza allenata da Giovanni Baldini è finalmente stata convocata per i Giochi del Mediterraneo U23 in programma per il weekend del 10 e 11 settembre a Pescara.

Immensa soddisfazione per la giovane, che bissa la sua esperienza in azzurro dopo i Campionati europei u20 cui ha partecipato nel 2021. Eleonora, fresca campionessa italiana u23, ha meritato la convocazione: dopo gli splendidi risultati nella stagione primaverile, ha passato tutta l’estate ad allenarsi per l’eventuale nazionale, che non è mai stata scontata nonostante il titolo. Ora è prontissima ad affrontare la nuova sfida: sarà in gara nei 100m e nella staffetta 4×100.

Ultimi preparativi e poi sarà gara.