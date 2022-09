Elezioni, i candidati del centrodestra incontrano i cittadini a Fiorenzuola

Le forze politiche di Centrodestra, nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, proseguiranno la serie di incontri avviata con i cittadini facendo tappa, questa volta, a Fiorenzuola d’Arda. L’incontro avrà luogo domani, lunedì 19 settembre alle ore 21, presso l’Auditorium San Giovanni in via San Giovanni n. 2. Interverranno in questa occasione alcuni dei candidati, rispettivamente per i propri partiti di riferimento: l’on. Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), l’on. Elena Murelli (Lega), Gianluca Argellati e Paola Pizzelli (Forza Italia) e Francesca Gambarini (Noi Moderati).