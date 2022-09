Elezioni meno 6, ultimi giorni di campagna elettorale LE SCHEDE e COME SI VOTA

Sprint finale per i candidati alle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022. Sei giorni ancora a disposizione dei cittadini che si recheranno alle urne per informarsi nel migliore dei modi sui programmi delle liste presenti sulla scheda e decidere “chi votare”. Ancora consistente la truppa degli indecisi che sceglieranno negli ultimi giorni se recarsi alle urne o meno.

LA LEGGE ELETTORALE – Si vota per la seconda volta con il “Rosatellum”, la legge elettorale elaborata dal deputato Ettore Rosato e approvata nel novembre 2017. La legge elettorale consente di eleggere il Parlamento in modalità mista, con una parte maggioritaria (uninominale) e una proporzionale (plurinominale). Significa che, nel singolo collegio, verrà eletto uno solo tra i candidati all’uninominale (i nomi presenti in alto nei riquadri presenti sulle schede elettorali) e un numero di candidati al plurinominale variabile a seconda della percentuale ottenuta dalla singola lista a cui sono collegati. L’elettore non potrà esprimere una preferenza per un candidato presente nel listino proporzionale: in caso di elezione, sarà determinante l’ordine in cui i candidati sono elencati nel listino. Il Parlamento che verrà eletto attraverso le elezioni del prossimo 25 settembre sarà composto da 600 rappresentanti, a causa della legge sul “taglio dei parlamentari” del 19 ottobre 2020. La Camera passerà da 630 a 400 deputati, mentre a Palazzo Madama i senatori passeranno da 315 a 200. Altra novità della legge costituzionale è che tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni potranno votare per entrambe le camere. Dunque, se prima la scheda del Senato veniva consegnata solo agli elettori di età uguale o maggiore a 25 anni, ora tutti i maggiorenni aventi diritto al voto potranno esprimere la propria preferenza sia per la Camera che per il Senato.

La distribuzione dei seggi – I 3/8 dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) verranno determinati attraverso il sistema maggioritario o uninominale. I restanti saranno assegnati tramite il sistema proporzionale (plurinominale): 245 alla Camera e 122 al Senato. 8 deputati e 4 senatori saranno eletti all’estero attraverso il sistema plurinominale.

La soglia di sbarramento – Non c’è soglia di sbarramento nel collegio uninominale: il candidato che, nel singolo collegio, prenderà più voti degli altri sfidanti sarà eletto in Parlamento. Il discorso cambia per il plurinominale o proporzionale: le singole liste, coalizzate o meno, dovranno raggiungere almeno il 3% per accedere alla ripartizione dei seggi in Parlamento. Le coalizioni, invece, devono raggiungere il 10% delle preferenze per accedere alla ripartizione. Una lista che fa parte di una coalizione, se riceve almeno l’1% dei voti, non elegge rappresentanti, tuttavia i voti non vanno persi, ma vengono ripartiti tra le altre liste della coalizione che hanno superato il 3%. Alla Camera la ripartizione avviene prima a livello nazionale e poi, di conseguenza, a livello circoscrizionale (locale), al Senato i seggi vengono ripartiti su base regionale, e sono ammesse alla ripartizione anche le liste che, in almeno una regione, abbiano ottenuto il 20% delle preferenze.

QUANDO E COME SI VOTA – Si vota solo domenica 25 settembre. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23. Occorrerà presentarsi nella sezione di appartenenza muniti di tessera elettorale e carta di identità (anche scaduta). Chi fosse sprovvisto di tessera elettorale potrà richiederne un duplicato presso lo sportello Quic del Comune di Piacenza, in viale Beverora 57, che osserva i seguenti orari di apertura:

Lunedì: 8.15 – 17

Martedì: 8.15 – 17

Mercoledì: 8.15 – 13.30

Giovedì: 8.15 – 17

Venerdì: 8.15 – 13.30

Sabato: 8.15 – 12.15

Domenica 25 settembre lo sportello sarà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto (7-23)

All’elettore verranno consegnate due schede: una rosa e una gialla. Quella rosa servirà a votare per la Camera dei Deputati, quella gialla per il Senato della Repubblica. Tutti i cittadini e le cittadine che hanno compiuto il 18° anno di età potranno ritirare entrambe le schede. I FAC SIMILE:

I riquadri presenti sulle schede contengono il nome del candidato al collegio uninominale (in alto) per la coalizione (plurilista o monolista) e in basso i simboli delle liste collegate. Accanto ai simboli si trovano i nomi dei candidati al collegio plurinominale collegati al simbolo.

Ci sono tre possibilità per esprimere la propria preferenza:

– Tracciando una X su uno dei simboli si voterà per la lista scelta e automaticamente per il candidato al collegio uninominale della coalizione (o della singola lista).

– Tracciando una X su uno dei simboli e sul nome del candidato all’uninominale posto in cima si voterà per la lista scelta e per il candidato al collegio uninominale della coalizione (o della singola lista).

– Tracciando una X solo sul nome del candidato all’uninominale posto in cima si voterà per lui/lei e per l’intera coalizione. Il voto verrà diviso equamente fra le varie liste presenti. In caso di singola lista collegata al candidato uninominale, questa opzione consentirà di votare anche per la lista collegata.

I CANDIDATI NEI COLLEGI UNINOMINALI PIACENTINI

Nel collegio uninominale Piacenza eleggerà un solo deputato e un solo senatore.

Camera Emilia Romagna – U01

ITALIA SOVRANA E POPOLARE ZERBINI ELISA

VITA SCOTTI ENRICO

SUD CHIAMA NORD APONTUAH TRACY KONADU

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI CALESTANI ROBERTO

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA DE CANIO SABRINA

ITALEXIT PER L’ITALIA CICOGNINI CINZIA

FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC, LEGA PER SALVINI PREMIER FOTI TOMMASO

ALLEANZA VERDI E SINISTRA, +EUROPA, IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO, PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA GHETTI BEATRICE

MOVIMENTO 5 STELLE DE FALCO CARMINE

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO BRANCATI ROSARIO

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ANELLI ELENA MARIA

Senato Emilia Romagna – U01

ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS PAPI ENRICO

PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO PROIETTI ALBA

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA, +EUROPA, ALLEANZA VERDI E SINISTRA, IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO NEGRI GIUSEPPE DETTO BEPPE

DESTRE UNITE SANZANI ROMINA

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI, LEGA PER SALVINI PREMIER, NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC, FORZA ITALIA MURELLI ELENA

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS ALLAWI HAITHAM

ITALIA SOVRANA E POPOLARE DI CATALDO SILVIA

AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA SBALBI ALESSANDRO

MOVIMENTO 5 STELLE BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA

VITA SASSI MARIANGELA

ITALEXIT PER L’ITALIA ROMANI ERICA

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI BUSSOLATI GABRIELLA

I candidati nei collegi plurinominali sono consultabili sul sito del Ministero dell’Interno