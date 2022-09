Elezioni, oggi pomeriggio in Cna confronto tra i candidati

Con l’approssimarsi delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre per il rinnovo del Parlamento italiano, CNA Piacenza ha deciso di organizzare, nel solco di una tradizione ormai consolidata, un incontro con i candidati piacentini dei vari partiti politici.

Un incontro – in programma venerdì 16 settembre alle 17.30 presso la Sede provinciale di CNA, in via Coppalati 10, Località Le Mose – che si configura come importante momento di approfondimento e di confronto per il mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa rappresentato da CNA, ma anche per i candidati piacentini che dalle prossime settimane potrebbero far parte del Parlamento italiano.

CNA ha stilato un documento, a livello nazionale, con le priorità e le problematiche delle piccole e microimprese da sottoporre all’attenzione della nuova classe politica; lo stesso documento verrà approfondito venerdì prossimo, con tutti i candidati presenti, con anche le tematiche principali relative alle realtà produttive piacentine.