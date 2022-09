Elezioni, Sbalbi e De Canio (Terzo Polo) “Buon risultato che è base di partenza per il futuro”

La nota stampa – Nonostante un po’ di sconforto iniziale per non aver raggiunto un risultato a due cifre nella tornata elettorale del 25 settembre, oggi, Alessandro Sbalbi e Sabrina De Canio, i candidati piacentini ai collegi uninominali di Senato e Camera del Terzo Polo vogliono condividere con tutti i loro elettori una riflessione. Sbalbi e De Canio si dicono entrambi molto soddisfatti del risultato ottenuto a Piacenza, leggermente superiore alla media nazionale che lascia ben sperare, in quanto viene considerato un’ottima base di partenza per il futuro del progetto di Calenda.

“Il consenso medio dell’8% ci soddisfa – dicono Sbalbi e De Canio – e ci gratifica ancora di più essere il primo partito tra i giovani (17.6% nella fascia 18-24 e 9.1% nella fascia 25-35) il che ci dà grande entusiasmo e forza per avviare un vero e proprio progetto di continuità e radicamento territoriale. Se ci guardiamo alle spalle – continuano – in poco più di tre settimane abbiamo condotto una campagna elettorale davvero tra la gente e i nostri volontari, verso cui abbiamo un sincero debito di riconoscenza sono stati presenti sul territorio di Piacenza con oltre settanta banchetti, ci hanno accompagnato a una quindicina di eventi pubblici oltre che diversi eventi privati. Davvero vogliamo ringraziarli e promettere loro che non ci dimenticheremo di nessuno dei loro volti e desideriamo che da oggi in poi continueremo, insieme, a portare avanti il nostro sogno: quello di una politica seria e competente. Un ulteriore grazie lo vogliamo dire a tutte quelle persone che hanno votato per noi o tracciando un segno sui nostri nomi o sul simbolo del nostro partito; a loro soprattutto vogliamo dire: non vi deluderemo saremo sentinelle e vigileremo affinchè la nostra idea di politica sia il seme che faccia germogliare il cambiamento”.