Esordio di campionato a Cremona per l’Assigeco Piacenza

Archiviata la fase di preseason con l’amichevole di Castel San Pietro Terme, l’UCC Assigeco Piacenza si appresta a iniziare il proprio cammino in campionato nel girone verde della Serie A2 Old Wild West sul parquet del PalaRadi, casa della Vanoli Cremona. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due formazioni, che si sono già affrontate in Supercoppa in una partita al cardiopalma vinta dai ragazzi di coach Stefano Salieri grazie a una prodezza allo scadere di Gherardo Sabatini. Ma ogni partita fa storia a sé, e quello che è stato fatto fino ad oggi conta molto poco come conferma coach Salieri: “I risultati del precampionato contano meno di niente. Ciò che conta è il livello delle prestazioni, dobbiamo crescere di condizione in funzione del campionato”.

Quale credi sia il più grande punto di forza della squadra al momento e su cosa bisogna lavorare di più? “Gli aspetti sui quali lavorare sono molteplici, ma è normale essendo ancora ad inizio stagione. Il nostro punto di partenza è il fatto che la squadra ha già una sua identità chiara, questo è fondamentale”.

McGusty nell’ultima partita ha già dato segnali importanti, con 24 punti dalla panchina. Te l’aspettavi già alla seconda partita con il gruppo? “Kameron è un giocatore di talento, volontà e applicazione. I punti in amichevole contano davvero poco. Sta lavorando duramente per cercare di migliorare ogni giorno l’intesa con i compagni e perfezionare il suo inserimento nel nostro sistema di gioco”.

Quali sono i punti di forza della Vanoli e in che modo proverete a batterla ancora? “La Vanoli è la squadra più forte, completa e meglio assemblata di tutta la A2. Non hanno punti deboli. Quando avranno anche Pecchia saranno una corazzata fuori categoria”.

In quale ipotetica fascia di ranking collochi Cremona all’interno di questo campionato e chi sono secondo te le favorite alla promozione? “Penso che sulla Vanoli sia già stato esaustivo. Sono i più forti. Per il resto sulla carta le sue contendenti sono Cantù, Torino e Treviglio nel nostro girone. Cento, Forlì e Fortitudo nell’altro, ma come sempre sarà del campo il verdetto finale.”

VANOLI CREMONA – Reduce dalla vittoria della Supercoppa lo scorso fine settimana alle Final Four di Forlì, la Vanoli Cremona ha costruito un roster di assoluto livello che non ha nascosto le proprie ambizioni. La squadra si basa su un esperto gruppo di italiani, come Davide Denegri (tiratore micidiale da oltre l’arco, ex Ravenna e Casale Monferrato), Mirza Alibegovic (veterano del nostro campionato, negli ultimi tre anni a Torino) e Paul Eboua (ala grande italo-camerunense che vanta anche un piccolo trascorso oltreoceano in Nba G-League con la maglia dei Long Island Nets). A completare il quintetto titolare un duo americano tra i migliori della categoria: la guardia tiratrice Trevor Lacey (MVP della finale di Supercoppa l’anno scorso a Udine) e Jalen Cannon (tra i principali artefici della promozione in Serie A di Tortona, alla sua sesta stagione consecutiva in Italia). Dalla panchina non mancano innesti di qualità, come il capitano Lorenzo Caroti e Joseph Mobio (freschi di promozione in massima serie rispettivamente con le maglie di Verona e Scafati) e l’ex biancorossoblu Matteo Piccoli. Chiudono il roster i giovanissimi prospetti Filippo Gallo e Kevin Ndzie, in attesa del rientro in gruppo di Andrea Pecchia dopo il brutto infortunio dello scorso marzo.

COME SEGUIRE LA PARTITA – Per tutti i tifosi che volessero venire al seguito della squadra la palla a due è fissata per domenica 2 ottobre alle ore 18:00 presso il PalaRadi di Cremona. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.vivaticket.com e i settori consigliati per i supporter biancorossoblu sono la Tribuna Vanoli Ospiti , al prezzo di 23 euro, e il classico Settore Ospiti, al costo di 15 euro. I primi cinquanta biglietti del settore ospiti sono destinati ai tifosi organizzati, prenotabili tramite mail all’indirizzo biglietteria@assigecobasket.it entro sabato alle ore 18 oppure chiamando la segreteria Vanoli Cremona. Il prezzo di questi biglietti sarà di 10 euro. Per chi invece volesse acquistare il biglietto fisicamente, la biglietteria del PalaRadi sarà aperta dalle ore 16 del giorno della partita.