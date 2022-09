Estate al lavoro a Gragnano: entro l’anno pronti palazzetto dello Sport, casa del Pellegrini e centro per l’infanzia

È un’estate di cantieri importanti quella del 2022 per la comunità di Gragnano Trebbiense. Due opere sono in fase di conclusione, per la terza si prevede la chiusura entro l’anno. Il Palazzetto dello Sport, realizzato grazie ad un importante contributo statale a valere sull’edilizia scolastica per l’importo di 1.250.000 euro, ha visto recentemente una accelerazione. Gli esterni sono stati tinteggiati, Il parquet è stato posizionato e si stanno completando l’impianto elettrico e i servizi igienici. Una volta terminati i lavori la struttura verrà messa a disposizione delle scuole locali e successivamente delle associazioni sportive del territorio. Infatti la struttura sarà idonea ad ospitare competizioni sportive di pallavolo e pallacanestro fino al livello regionale. In settimana riprenderanno i lavori per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del centro culturale futura “Casa della Memoria” e “Casa del Pellegrino”. Ai fini della realizzazione dell’intervento di importo pari a € 395.000, l’amministrazione ha usufruito di un contributo regionale di € 200.000 a valere sulla Protezione Civile in quanto sede destinata a Centro di aggregazione coperto per il caso di calamità naturale. La somma di 166.000 euro proviene invece dal bando di rigenerazione urbana vinto da Gragnano insieme ad altri cinque comuni con il progetto “Francigena in comune”. Al momento il lavoro più complesso da svolgere consiste nel rifacimento della copertura. Stanno terminando infine le opere per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’edificio inutilizzato da decenni e che nel passato ospitava la scuola materna. È stato rifatto il tetto, è stato posizionato il cappotto e sono stati sostituiti i serramenti. “Lo scopo – spiega il sindaco Patrizia Calza – è quello di restituire ai bambini e alle bambine del territorio ampi spazi, abbandonati da tempo, mettendoli in rete con l’attuale scuola materna per farne un Centro per servizi integrativi per l’infanzia“. A tal fine verranno utilizzati i fondi del PNRR, pari a 1.050.000 euro, già aggiudicati al Comune e di cui è in corso il complesso iter.