+Europa presenta i suoi candidati “Niente scostamento di bilancio a spese dei nostri figli”

Si sono presentati lunedì 5 settembre in Sala Cattivelli tre dei candidati di +Europa alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Presenti all’incontro Anna Maria Corazza, capolista al plurinominale del Senato per l’Emilia Ovest, Nicoletta Parisi, capolista, e Luca Amadasi, candidato al plurinominale della Camera per Piacenza e Parma. Continuità rispetto all'”agenda Draghi”, no alle promesse senza copertura finanziaria, sì ai rigassificatori per diminuire la dipendenza dal gas russo. Sono questi i punti chiave del programma di governo del partito guidato da Emma Bonino.

“Sono imprenditrice di queste terre da sei generazioni – spiega Anna Maria Corazza – e porto il grido d’allarme del mondo produttivo degli imprenditori e agricoltori che pensano che i politici siano dei marziani che non capiscono la realtà in cui viviamo, le difficoltà di arrivare a fine del mese con l’aumento prezzi del gas, dell’energia ora e della pandemia prima. Vogliamo subito risposte concrete, fatti non parole. Bisogna seguire le riforme di Mario Draghi. Stava ricostruendo l’Italia, chi l’ha mandato a casa non ha la credibilità per presentarsi agli italiani e dire che vuole risollevare l’Italia. Chi ha affossato Draghi rischia di affossare l’Italia. Le riforme sono necessarie per avere il Pnrr, che è necessario per l’Italia e va attuato subito. Chi vuole rinegoziarle forse non sa che lo bloccherebbe: sono stata parlamentare europea per dieci anni e so che rinegoziare vuol dire bloccare. Avevamo il primo ministro più credibile possibile per l’Italia, quelli che l’hanno mandato a casa sono quelli che ora gli dicono di andare a negoziare il tetto del gas, dopo avergli tolto la terra da sotto i piedi. A Bruxelles bisogna mandare persone credibili, non gli impresentabili come la destra, che è amica di Putin, di Orban, di Vox, di Marine Le Pen. Non sono i benvenuti. Ed è veramente molto importante per un Paese come l’Italia l’ancoraggio all’Ue, perché l’Europa sta pagando i nostri conti. Solo +Europa parla di debito. Tutti promettono tutto a tutti senza copertura finanziaria. Noi – ribadisce Corazza – siamo gli unici che diciamo ‘niente scostamento di bilancio a spese dei nostri figli’. Non possono essere i giovani a pagare il fatto che il rubinetto di spesa sia aperto all’infinito. Vogliamo subito i rigassificatori senza se e senza ma. La dipendenza dal gas di Putin va subito diminuita, come ha fatto Mario Draghi. Vogliamo rivedere il reddito di cittadinanza, perché noi imprenditori non riusciamo a reclutare, mentre c’è gente che potrebbe – e vorrebbe – lavorare ma sta a casa. Vogliamo diminuire i contributi al costo del lavoro, perché i soldi non vanno al lavoratore ma allo stato! Bisogna rivedere i bonus in modo da deburocratizzare. Noi vogliamo la semplificazione. Per le rinnovabili, per essere indipendenti dal gas, bisogna deburocratizzare, semplificare, ma c’è sempre un interesse personale che prevale sull’interesse generale. Io sono scesa in campo come imprenditrice, ex parlamentare europea, persona che ha lottato per anni per i diritti delle donne, dei bambini, perché è un momento gravissimo per il nostro Paese. Ci vuole il senso di responsabilità, coraggio. È una battaglia che vale la pena perché i diritti civili, le libertà economiche è difficile conquistarli, ma quando vai indietro come in Polonia e in Ungheria cambiano radicalmente la società”.

“In queste elezioni – sono le parole di Nicoletta Parisi – ci sono due capisaldi che distinguono le due coalizioni (centrodestra e centrosinistra, ndr): il senso di responsabilità etica, verso società, future generazioni, e l’Unione Europea. La nostra Costituzione, con l’ultima riforma, ha fatto proprio il principio delle future generazioni collegandolo all’ambiente. La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue parla di responsabilità e doveri che nascono dall’esercizio dei diritti, responsabilità e doveri nei confronti della comunità e delle future generazioni. Il Pnrr ha un occhio di riguardo per lavoro giovani e giovani donne. Un sicuro ancoraggio al Pnrr e all’Ue, nessuna rimodulazione del Pnrr per non rischiare di perdere credibilità internazionale a fronte di stati membri che non aspettano altro che l’Italia si dimostri debole e non rispettosa degli accordi. Pensiamo che un partito che è nato per “più Europa” e ha messo nel proprio nome “Più Europa” sia il sicuro modo per rispondere al senso di responsabilità a cui siamo tutti tenuti. Non un’Unione Europea della moda ultima cosmetica di chi si ammanta di europeismo all’ultimo minuto perché ha capito che senza l’Ue non possiamo andare avanti, ma un’Unione Europea che è nel dna del partito“.

“Mi candido nuovamente – dice Luca Amadasi – dopo la recente campagna alle amministrative di Parma, dove abbiamo sconfitto la destra guidata da Vignali, che già aveva rischiato di far fallire la città dieci anni fa e oggi si candida con Forza Italia e con quelli che hanno rischiato nel 2011 di far fallire l’intero Paese. Ci candidiamo per impedire che l’Italia venga soffocata dal debito, da politiche che vanno contro l’equità generazionale e verranno pagate dalle generazioni future”.