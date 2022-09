Fa discutere lo statuto “maschilista” della Ricci Oddi “Prima di modifiche serve parere legale”

Una questione di principio condivisibile, ma da verificare con cautela nella sua applicazione per non rischiare di trovarsi ad affrontare ricorsi legali o addirittura la messa in discussione della donazione della famiglia Ricci Oddi. Fa discutere in consiglio comunale la proposta avanzata con una mozione da Stefano Cugini e Luigi Rabuffi (Alternativa per Piacenza) di “aggiornare” lo statuto della Galleria ai canoni della parità di genere. Sotto tiro dei due consiglieri comunali l’articolo 17 che di fatto privilegia ancora oggi la linea ereditaria “mascolina” della famiglia Ricci Oddi nella designazione del proprio rappresentante di diritto nel consiglio di amministrazione della Galleria, pur non escludendo del tutto che possa essere una donna. Cda che oggi peraltro vede una sola donna su sette componenti.

Nella presentazione della proposta, Cugini si è rifatto alla Costituzione del ’48 entrata in vigore successivamente alla fondazione della Galleria Ricci Oddi del 1929, chiedendo che i rappresentanti del Comune si facciano portatori di un cambio dell’articolo contestato, nell’ambito del processo di revisione dello Statuto già in corso per rivedere la natura giuridica dell’ente culturale. “Un articolo del genere non può essere ammesso nel 2022 – ha detto – e non può soddisfarci la posizione prudenziale dell’amministrazione che preferisce attendere prima di agire, per noi ci vuole più coraggio e bisogna adeguare la Ricci Oddi agli altri enti pubblici simili”.

Nella sua risposta l’assessore alla Cultura Christian Fiazza ha infatti espresso una posizione di prudenza dell’amministrazione: “Siamo tutti consapevoli della grande bellezza e della grande potenzialità della Galleria Ricci Oddi, ma è un ente morale nato del 1929 quando era in vigore lo Statuto Albertino che non riconosceva ai rami femminili nessun tipo di linea ereditaria. Abbiamo il dovere di valorizzare questo ente, c’è un elemento essenziale sulla parità di genere che dovrebbe essere aggiornato, ma dobbiamo applicare un prinicipio di cautela”. La preoccupazione del Comune è infatti quella rispettare sempre la volontà del donatore, il nobile Ricci Oddi, che ha indicato le modalità di rappresentanza della propria famiglia nell’atto di donazione del patrimonio culturale. “Non c’è una chiara violazione dei principi della parità di genere, – ha ricordato l’assessore – anche il notaio Massimo Toscani recentemente interpellato, ha ritenuto legittima la preferenza della linea maschile su quella femminile che comunque non esclude quest’ultima”. “Noi procederemo nel più breve tempo possibile – ha sottolineato Fiazza – nella trasformazione della Ricci Oddi in un ente del terzo settore, per non farla restare fuori dal tempo”. L’assessore ha poi mostrato alcune foto dei muri scrostati e danneggiati dall’umidità di alcune sale espositive e ricordato la rottura di un lucernario alla fine di agosto che ha causato infiltrazioni d’acqua in un giorno di pioggia: “Una situazione vergognosa” – le parole di Fiazza.

“Vanno fatti ancora alcuni passaggi per la trasformazione dello statuto, – ha concluso – perchè oggi la Galleria ha una forma giuridica talmente strana e pericolosa che prima di procedere alle modifiche richieste dalla mozione di Cugini che riflette i principi del centrosinistra, è necessario fare una valutazione attenta”. Nel dibattito che è seguito diversi gli interventi dei consiglieri, ma anche l’opposizione si è schierata dalla parte dell’assessore alla Cultura. Il suo predecessore Jonathan Papamarenghi (civica di centrodestra) ha affermato: “Non possiamo non condividere la questione posta da Cugini, ma si chieda un approfondimento di carattere legale prima di fare passi nella direzione di una modifica dello statuto che potrebbe essere contestata”.

Per l’ex sindaco Patrizia Barbieri “in linea di principio non si può non essere d’accordo, ma una verifica di carattere giuridico va fatta perchè c’è il rischio che addirittura gli eredi si riprendano i beni della donazione, non si tratta di coraggio ma di senso di responsabilità, siamo in una sfera privatistica del diritto. Non servono provocazioni, ma occorre fare l’interesse della comunità su un tema così importante”. Anche per Massimo Trespidi (civica di centrodestra) non si possono fare strappi: “Prevalga il senso di responsabilità e la cautela, condividiamo le considerazioni di Fiazza, altrimenti si rischia di fare dell’avventurismo. Serve un parere legale che ci tuteli dal punto di vista giuridico di restare nel solco delle volontà di donazione della Galleria, lo spirito dell’iniziativa di Cugini è positivo ma va verificata la fattibilità, non si può scalare l’Himalaya in infradito”. Anche il capogruppo Pd Andrea Fossati ha parlato della necessità di procedere coi “piedi di piombo” per evitare di procurare danni al Comune: “La priorità è la trasformazione della Ricci Oddi in una Fondazione”. Al termine del dibattito la mozione è stata respinta con 26 no, due sì e un astenuto.