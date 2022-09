Femme Fest, una giornata per dire no al femminicidio in ricordo di Elisa Pomarelli

Nessuno ha scordato la tragica vicenda di Elisa Pomarelli, 28enne piacentina uccisa da Massimo Sebastiani, uomo che Elisa considerava un amico. A tre anni dalla morte gli amici della sfortunata ragazza organizzano, il 10 settembre a Spazio4, il Femme Fest, il primo festival in città per dire no al femminicidio.

Si tratterà di una festa caratterizzata da tanta musica, passione che ha permeato la vita di Elisa, ma anche da momenti di riflessione forte sul problema della violenza sulle donne. “L’idea di organizzare questa festa – spiega Francesca Dallavalle, una delle organizzatrici – nasce dalla volontà di ricordare la nostra amica Elisa Pomarelli. Ma anche, attraverso la sua sfortunata vicenda, tutte le donne che, ancora adesso, subiscono violenza”. Per questo saranno presenti anche l’associazione di Non Una di Meno di Piacenza e il Collettivo R-Esisto, a cui andranno devolute le offerte raccolte all’evento per la lotta contro il femminicidio. “L’intento che ci proponiamo di raggiungere – spiega Giulia Uracchi, amica di Elisa e organizzatrice della manifestazione – è arrivare a una maggiore sensibilizzazione sul problema della violenza contro le donne, violenza che, nella maggioranza dei casi, è perpetrata da persone molto vicine alla vittima”.

Si tratterà quindi di una giornata da dedicare a Elisa Pomarelli anche attraverso la sua grande passione per la musica. Proprio per questo motivo suoneranno nel corso del Femme Fest numerosi gruppi musicali, provenienti dalle più svariate esperienze. Si inizierà alle ore 18 con The Blues Jackets, gruppo musicale che suona solo in acustico e composto solamente da donne che si cimenterà in una performance in grado di spaziare dal rock, al blues, al country.

Si proseguirà con il duo indie pop Six Impossible Things, nato nel 2017 dall’incontro tra Nicky Fodritto e Lorenzo Di Girolamo, singer-songwriters della provincia di Lodi. Durante la cena si esibiranno i Red Cars Burns, gruppo punk rock proveniente da Lodi attivo nel panorama musicale da 15 anni. Piacentini di origine, anzi per la precisione podenzanesi, sono invece gli Slip Diff, quintetto nato nel 2004. Quello che accomuna i vari componenti del gruppo è la volontà di creare un sound che si potrebbe definire metalcore/alternative, con riff droppati combinati a ritornelli più clean e aperti, con la voce che varia da uno scream/growl a sezioni prettamente pulite. Chiuderanno un programma già ricchissimo i Losfuocos, gruppo musicale nato nel 2002 con l’intento di coniugare punk rock, hardcore e death metal. Durante tutta la durata del Femme Fest saranno presenti anche chioschi di cibo, con opzione veggy, e bevande, in modo da permettere ai partecipanti di fare aperitivo o cenare direttamente sul posto. Non mancherà nemmeno l’angolo dedicato all’Expo con la presenza di banchetti dedicati a gioielli fatti a mano, capi personalizzati con ricami tradizionali e altro ancora.

Elisa Pomarelli purtroppo ci ha lasciato troppo presto ma la sua vicenda ci può e ci deve far riflettere e soprattutto ci può insegnare tanto.