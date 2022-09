Festa Granda con 2500 alpini nel weekend: in un libro 100 anni di storia delle penne nere

Nel centenario dalla fondazione della sezione piacentina dell’Ana – Associazione Nazionale Alpini, il consueto appuntamento con la Festa Granda assume un significato ancora più forte. La 69a edizione della Festa Granda, organizzata dalla Sezione Alpini di Piacenza e dai Gruppi Alpini di Agazzano e Piozzano, si terrà in diversi comuni della Val Luretta il 16, 17 e 18 settembre. Si prevede una partecipazione di circa 2500 alpini da diverse zone d’Italia.

“Essere alpino oggi significa condividere i nostri valori – afferma Roberto Lupi, presidente della Sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini – cioè solidarietà, amor patrio, per la montagna, senso civico, che si traducono con tutte le attività che noi facciamo: dalla collaborazione con la Protezione Civile alle nostre cerimonie, in cui rendiamo onore i nostri caduti, per arrivare a tutte le altre attività per insegnare i nostri valori anche ai giovani, non ultimo il campo scuola che abbiamo organizzato quest’anno a luglio che ha riscosso molto successo e che replicheremo sicuramente nei prossimi anni”. In occasione della Festa Granda, gli alpini piacentini faranno una donazione alla scuola di Agazzano.

La sezione piacentina dell’Ana – come riporta il sito ufficiale – è stata fondata nel 1922. La data è stata tramandata per decenni, tuttavia non esiste un riscontro documentale nell’archivio locale. I primi scritti risalgono al 1930 ma sono frammentari, non si esclude che dopo il ventennio fascista parte del materiale sia stato distrutto. Di certo c’è che la fondazione ruota intorno alla figura di Arturo Govoni, presidente delle Penne Nere per 60 anni.

“È una festa speciale – dichiara Carlo Brigati, capogruppo di Piozzano – perché finalmente, unendoci col gruppo di Agazzano, anche noi che siamo un gruppo piccolo abbiamo la possibilità di organizzare una Festa Granda”.

“Siamo felici – afferma Emanuele Bocellari, capogruppo di Agazzano – perché siamo riusciti a riportare la Festa Granda ad Agazzano, riunendo i quattro comuni (Agazzano, Piozzano, Gragnano e Gazzola, ndr) e le associazioni della vallata”.

Per festeggiare nel migliore dei modi il centenario, il consiglio sezionale dell’Ana ha deciso di redigere e pubblicare un libro, “100 anni – Sezione Alpini di Piacenza”. “È stato un lavoro molto impegnativo per noi alpini – racconta Gian Luca Gazzola, vicepresidente della Sezione provinciale dell’Ana – siamo più abituati a usare le braccia che non le penne, le ‘penne biro’ – specifica, scherzosamente, indicando la penna che spunta dal suo cappello -. Il lavoro è stato corale, ha coinvolto tutta la sezione, tantissimi alpini hanno scritto o si sono resi disponibili per la ricerca di materiale. Ringrazio l’amico Ippolito Negri, poi l’editore, l’alpino Antonio Mantova, e il fotografo sezionale Valerio Marangon per l’opera sulle immagini che ha consentito un approfondimento storico e iconografico, in quanto le sue foto testimoniano perfettamente questi nostri cento anni di storia”. L’incertezza delle “penne nere” è sul domani. “Con la fine della leva obbligatoria – denuncia Gazzola – non ci sono più giovani alpini. Attraverso il campo scuola qualche ragazzo si avvicina al nostro mondo, ma il lavoro da fare è ancora tanto”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 16 settembre

PIOZZANO – ore 20.30 “Note che uniscono” | Serata di canti corali alpini. Partecipano i Cori A.N.A. “Val Nure”, “Val Tidone” e “Orobica”. In caso di maltempo la serata si svolgerà nella Chiesa parrocchiale di Gazzola.

Sabato 17 settembre

Deposizione corona monumento ai caduti con picchetto militare (GRAGNANO ore 15.30 | GAZZOLA ore 16.15 | PIOZZANO ore 17.15)

AGAZZANO – ore 18 | Ricevimento autorità, inaugurazione “Festa Granda del Centenario” all’interno del castello “Anguissola Scotti Gonzaga” di Agazzano.

A seguire: Inaugurazione mostra Giuseppe Novello (umorista – pittore, reduce di Russia, capitano degli Alpini)

ore 19 | Apertura stand con “Rancio Alpino” in Piazza Papa Giovanni XXIII

ore 21 | “Concerto verde” in Piazza Europa con la partecipazione dei gruppi musicali di Agazzano: banda “Carlo Vignola” – Schola Cantorum “Paolo Guglielmetti” – orchestra “Luigi Cremona”.

Domenica 18 settembre

AGAZZANO – ore 9 | Ritrovo presso la sede del Gruppo Alpini Agazzano in via Gen. Ferrante Gonzaga

ore 9.30 | Ammassamento in Piazza della Libertà

ore 9.45 | Alzabandiera

ore 10 | Inizio sfilata insieme a Fanfara Storica Sezione A.N.A. Vicenza, Fanfara Sezione A.N.A. Piacenza, Banda “Carlo Vignola” Agazzano. Inoltre sfileranno il Reparto Storico Alpino “Fiamme Verdi” Udine e i “veci” muli alpini. Alla sfilata parteciperanno anche i ragazzi che hanno frequentato il campo scuola organizzato dagli alpini piacentini.

A seguire: Deposizione corona monumento ai Caduti in Piazza Europa.

Allocuzioni autorità – Consegna donazione “Fondazione Govoni”.

“Passaggio della stecca” al Gruppo Alpini di Ziano Piacentino.

ore 11 | Messa al campo in Piazza Europa, celebrata dal vescovo di Piacenza-Bobbio mons. Adriano Cevolotto

ore 12.15 | “Rancio alpino” in Piazza Papa Giovanni XXIII allietato dal “Coro della Valcuriasca”.

ore 15 | Concerto delle Fanfare Alpine in Piazza Europa

A seguire: Ammainabandiera

Sarà presente una rappresentanza del Reggimento Logistico Alpini “Brigata Taurinense” di Rivoli (TO).

Nella Sala Consiliare di Agazzano, in Piazza Europa, sarà allestito uno stand degli studenti delle Scuole della Val Luretta, una mostra di cartoline d’epoca e una mostra fotografica dal titolo “Gli Alpini della Val Luretta”.

Per il “Rancio alpino” di domenica 18 settembre è previsto un menu fisso al prezzo di 20 euro tutto compreso. È gradita la prenotazione per un posto riservato, telefonando al n. 349 3435601. Prenotazioni anche in loco.