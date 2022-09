Festival 50+1, torna a Pontenure la rassegna di teatro contemporaneo

Festival 50+1 riaccende i riflettori sul palco di Teatro Serra di Parco Raggio a Pontenure (Piacenza) con la sua settima rassegna di teatro contemporaneo, a cura di Associazione culturale Crisalidi. Un’edizione ridotta, ricca di sorprese e di contenuti di qualità: due compagnie note al nostro pubblico tornano per un doppio appuntamento, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre. “Il filo conduttore della nostra due giorni – spiegano i promotori – è la Natura: la natura che vuole riprendersi i suoi spazi, di questo si parlerà in ‘Infestare’, un regalo per i nostri affezionati spettatori aperto anche ai nuovi, e poi la natura umana e la sua negazione, quella rappresentata degli umanzi di ‘Human Farm’”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 30 settembre, ore 19

IL GRUPPO DI TEATRO CAMPESTRE

INFESTARE

di Elisabetta Granara

con Elisabetta Granara, Giancarlo Mariottini, Carlo Strazza.

Una produzione Il Gruppo di Teatro Campestre

Ispirata alla fiaba di Fiordirovo dei Fratelli Grimm, ‘Infestare’ è una tavola rotonda teatrale sul tema del rapporto tra l’uomo e l’incolto: con gli attori e con esperti di botanica, architettura, edilizia, progettazione di giardini, gli spettatori entrano in un meccanismo di ricerca artistica che prende il via dalla domanda “in un’epoca in cui il benessere della Terra è messo in pericolo dalle scelte umane, i luoghi di “degrado” non sono forse dei piccoli nuclei di speranza?” Con Live Hy-Brasil by Hi-Fi Panorama. Ospiti di Infestare: Architetto Giovanni Battista Menzani e Giulio Merli – Cosmonauti. Ingresso libero. Aperitivo con buffet offerto al pubblico.

Sabato 1 ottobre, ore 21

FARTAGAN TEATRO

HUMAN FARM

Soggetto di Rodolfo Ciulla e Daniele Milani

Scrittura di Rodolfo Ciulla

Regia collettiva di Fartagnan Teatro

Con Federico Antonello, Luigi Aquilino, Michele Fedele e Matteo Giacotto

Disegno e realizzazione scene a cura di Elisa Vannuccini

Disegno luci di Matteo Giacotto

Voci registrate di Maria Cagianelli Villani e Giacomo Vigentini

Progetto Finalista della IV edizione del bando PREMIO DELLE ARTI L.A. PETRONI promosso da Teatro Inverso/ Residenza IDRA. Progetto Finalista del Bando di Residenza al Teatro Studio “Mila Pieralli” di Scandicci. Menzione speciale del Festival Il mondo è ben fatto all’interno del bando di drammaturgia IL MONDO E’ BEN FATTO di Fertili Terreni Teatro di Torino. Semifinalista del bando PREMIO MIGLIOR TEASER 2020 promosso da Teatro e Critica. Human Farm è il secondo capitolo della Trilogia Distopica, con cui i Fartagnan Teatro proseguono nella ricerca di un linguaggio narrativo che fonde i riferimenti della cultura pop cinematografica e seriale con il teatro, approfondendone i risvolti tematici e i collegamenti con la contemporaneità. “Un mondo distopico, dove il progresso ha portato a creare una nuova tipologia di lavoratore, il docile, prestante e ubbidiente “umanzo”, a sostituzione del problematico, fragile e cagionevole essere umano. “Non mi dica che non ha mai sognato di mangiare un suo dipendente!?!”

BIGLIETTI

POSTI LIMITATI

PRENOTAZIONE A: a.c.crisalidi@gmail.com / 339 663 4890

Ingresso unico: € 18

Ridotto under 25/over 65: € 15

MODALITA’ DI RITIRO

I biglietti prenotati andranno ritirati presso:

Lo Fai – Handmade Bar ~ Via Cavalletto 4, Piacenza

lun e mar 10.00-15.00 | ven-sab 10.00-15.00 e 16.00-23.00

A cura di Associazione culturale Crisalidi.

Con il patrocinio di Comune di Pontenure.

Con il sostegno di Fondazione Piacenza e Vigevano.