Fiorenzuola a caccia di punti sul campo dell’Imolese

Prova a dare continuità ai propri risultati il Fiorenzuola, che sabato pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 17.30) affronta in trasferta l’Imolese. Il successo di misura (il secondo stagionale) nell’ultimo turno sulla Lucchese ha ridato slancio, dopo due ko consecutivi, agli uomini di Tabbiani che andranno ora a caccia di punti contro un’avversario distanziato di due punti in classifica e reduce dal pareggio sul campo della Torres.

Tabbiani dovrà ancora una volta far fronte a problemi di formazione: agli indisponibili Bondioli, Yabre e Scardina, si è aggiunto Giani; sulla via del rientro invece Cavalli, che figura tra i convocati: “Ha lavorato con noi negli ultimi due giorni – spiega il tecnico rossonero -, tornerà in panchina anche se non potrà essere della partita”. “La settimana è andata bene – fa il punto il mister alla vigilia -, dobbiamo dimostrare di avere continuità e aver preso consapevolezza dell’atteggiamento da tenere. Dobbiamo fare i conti con qualche assenza, ma abbiamo dimostrato di saper far fronte bene alle difficoltà e in questi ultimi giorni ho visto da parte dei ragazzi un atteggiamento veramente positivo. L’Imolese è squadra con entusiasmo, organizzata, che concede veramente poco e brava nelle ripartenze: dobbiamo però pensare a noi e costruire il nostro percorso. Quella di domenica è stata una vittoria importante e abbiamo la possibilità domani di dimostrare di aver preso la giusta consapevolezza”.