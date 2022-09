Fiorenzuola, ad Ancona una sconfitta senza attenuanti IL COMMENTO

Neppure la seconda trasferta consecutiva porta punti al Fiorenzuola, sconfitto senza attenuanti ad Ancona contro una formazione apparsa superiore per qualità tecnica e per intensità di gioco. I ragazzi di Tabbiani passano la metà campo dopo i prini 10′ ed alla mezz’ora si trovano sotto di due reti che, in pratica chiudono la partita; anzi, il risultato va stretto ai marchigiani che hanno sfiorato più voltre la tera rete colpendo anche un palo Per il Fiorenzuola nessuna conclusione da rete: l’unica azione pregevole dopo 72′, sciupata banalmente da Mamona.

Davvero inspiegabile questa negativa prestazione, iniziata già col secondo tempo di Pesaro. La squadra valdardese non trova più gli schemi, gioca sotto ritmo e, quel che è più grave e sorprendente, senza quella vigoria fisica che l’ha sempre contraddistinta. Neppure l’assenza di qualche giocatore infortunato può giustificare una prova così sotto tono. Sabato al Pavesi arriva la Lucchese, squadra di rango e ben attrezzata per cui l’allenatore Tabbiani dovrà richiamare la sua squadra alla dovuta applicazione: siamo convinti che il materiale a sua disposizione sia migliore di quanto esibito sul campo e che il Fiorenzuola possa fare meglio, molto meglio.

Luigi Carini