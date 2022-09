Fiorenzuola, il Comune cerca due nuovi agenti di polizia locale

Polizia locale a Fiorenzuola d’Arda: due nuovi agenti, aperte le domande – Avviso di mobilità, sarà possibile richiedere l’ammissione entro il 13 ottobre In fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale altri due bandi di concorso. Saranno aperte sino alle 13 del prossimo 13 ottobre le domande di mobilità per la copertura di due posti di agente di polizia locale (categoria “C”) nel Comune di Fiorenzuola d’Arda. Il modulo di presentazione della domanda e il relativo avviso pubblico, corredato di tutte le informazioni circa i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione e la documentazione da allegare alla richiesta, sono presenti sul sito www.comune.fiorenzuola.pc.it: la commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi alla selezione, che verranno sottoposti ad un colloquio in cui saranno accertati il possesso delle conoscenze e competenze richieste dall’avviso, oltre che le rispettive caratteristiche attitudinali e gli aspetti motivazionali. Al termine dei colloqui, sarà stilata una graduatoria in centesimi, in base all’esito del colloquio; alla valutazione dei curricula, e agli stessi aspetti motivazionali per la copertura della posizione di lavoro.

COME PRESENTARE LA DOMANDA – Le domande, indirizzate alla sede municipale di Fiorenzuola d’Arda, potranno essere consegnate direttamente in Municipio, o inviate medante raccomandata con ricevuta di ritorno, o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it. Il calendario dei colloqui sarà comunicato almeno sette giorni prima, tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sullo stesso sito web istituzionale www.comune.fiorenzuola.pc.it.

I DUE BANDI IN FASE DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE – Sono inoltre in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale due nuovi bandi di concorso, per posti a tempo pieno ed indeterminato: il primo, riguardante la copertura di un posto di agente di polizia locale (categoria C), e il secondo finalizzato alla copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D). Le date di scadenza dei rispettivi bandi saranno comunicate successivamente, in relazione alla pubblicazione degli stessi avvisi sulla Gazzetta Ufficiale.