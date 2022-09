Fiorenzuola sottotono, sconfitta evitabile ma meritata IL COMMENTO

Raramente abbiamo visto un tempo (il secondo) così brutto da parte di entrambe le squadre e del Fiorenzuola in particolare. Non si è giocato assolutamente al calcio; nessuna azione degna di nota, tanti falli e tantissime perdite di tempo. Tutto questo dopo che i valdardesi avevano subito il gol decisivo dall’ex biancorosso Fedato.

Leggi anche Fiorenzuola sconfitto di misura dalla Vis Pesaro (1-0)

E’ davvero inspiegabile questo blak out dei ragazzi di Tabbiani che erano stati piuttosto bene in partita nel primo tempo, andando addirittura in vantaggio con Mastroianni. La rete, però, veniva inspiegabilmente annullata per un presunto fuori gioco quando, in un primo tempo, sembrava che sia arbitro che guardalinee avessero ritenuto il tutto regolatre. Sembra che sia stato il quarto uomo a richiamare di rivedere l’azione, con Mastroianni che al momento del tiro era effettivamente oltre la linea difensiva avversaria, ma il pallone l’aveva ricevuto da una deviazione di un difensore che avrebbe dovuto sanare la sua posizione. Oltre alla rete annullata il Fiorenzuola, sempre nel primo tempo, aveva creato altre favorevoli opportunità, correndo anche qualche vistoso rischio come la concessione di un rigore fortunatamente sbagliato e di un’altra clamorosa occasione allo scadere del tempo. La partita, dunque, era anche bella ed equilibrata ed i valdardesi tenevano bene il campo senza, però, la necessaria e solita lucidità. Troppi gli errori individuali, troppi i falli inutili e gratuiti (anche dovuti alle sceneggiate dei pesaresi), troppe volte Mastroianni si è fatto trovare in fuori gioco.

E’ veramente difficile individuare le cause di questa prestazione decisamente sotto tono, anche le scelte dell’allenatore (alcune forzate) non hanno dato l’esito sperato. Si tratta di incidenti di percorso tipici d’inizio campionato. In definitiva una sconfitta evitabile, ma meritata, che deve far riflettere, perchè mercoledì prossimo il Fiorenzuola affronterà un’altra difficile trasferta ad Ancona.

Luigi Carini