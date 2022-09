Fiorenzuola sul campo della Vis Pesaro. Tabbiani “Diamo continuità ai risultati”

Dopo la bella vittoria all’esordio in campionato contro la Fermana, il calendario propone ora al Fiorenzuola una doppia trasferta nel giro di tre giorni. Si parte domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 14.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) con il match che vedrà i rossoneri opposti alla Vis Pesaro, mercoledì i rossoneri scenderanno invece in campo ad Ancona). La squadra di Tabbiani, che nelle scorse ore ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Lucas Gabriel Areco, si presenta all’appuntamento forte dei primi tre punti stagionali, ottenuti oltretutto in una situazione di emergenza per le tante assenze; il tecnico rossonero può contare sul recupero a pieno regime di Currarino, ma perde Scardina costretto a fermarsi per un problema fisico la cui entità è da valutare. Sulla via del rientro anche il terzino Yabre, che partirà con la squadra.

“Prepariamo una partita alla volta, la vittoria di domenica ci ha dato la fiducia giusta e una buona settimana di allenamenti sia a livello di intensità che di attenzione – le parole alla vigilia di Tabbiani -. La Vis Pesaro è un’ottima squadra, propositiva, con idee di gioco e molto aggressiva in avanti. Penso e spero che possa essere una bella partita e di uscire dal campo con qualcosa in mano per dare continuità ai risultati. E’ vero, siamo ancora all’inizio ed è più importante trovare identità che punti, ma visto che siamo partiti bene sarebbe bene portare a casa identità e punti. Abbiamo fuori giocatori per noi importanti, ma saper vivere in queste difficoltà e ottenere risultati consente poi di poter fare un campionato di buon livello. Domenica scorsa sono stati bravi i ragazzi i ragazzi hanno giocato di squadra con un atteggiamento positivo e anche chi è an triato ha fatto bene”.