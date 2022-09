Flat Tax, il 16 settembre in Sant’Ilario confronto tra Siri, Sgarbi e Sforza Fogliani

Venerdì 16 Settembre alle ore 17 si terrà Presso l’Auditorium Sant’Ilario di Corso Garibaldi a Piacenza un incontro pubblico per un confronto sulle proposte economiche per la ripartenza del Paese, primo tra tutti l’abbassamento delle tasse grazie alla Flat Tax per dipendenti e pensionati.

A intervenire saranno il Senatore Armando Siri, candidato capolista alla Camera per la Lega nella lista proporzionale dell’Emilia Ovest, l’Onorevole Vittorio Sgarbi, candidato del centrodestra al Senato nel collegio uninominale di Bologna, l’Avv. Corrado Sforza Fogliani, Presidente dell’associazione dei Liberali Piacentini e Luca Baravalle, imprenditore e presidente dell’omonima fondazione. A moderare il confronto il Prof. Beppe Ghisolfi, giornalista.

“Grazie alla Flat Tax rimangono più risorse a disposizione delle famiglie, che significa anche più consumi, maggiore produzione e di conseguenza maggiori opportunità di lavoro” – spiega Siri – “dopo la fase uno che riguarda le partite iva fino a 65.000 mila euro di fatturato – che vogliamo estendere fino a 100.000 – adesso si tratta di realizzare la più importante riforma fiscale dal dopoguerra ad oggi, dove per la prima volta mettiamo al centro la famiglia quale nucleo portante della nostra società”.

L’evento è aperto al pubblico.