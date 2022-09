Foti (FdI) apre la campagna elettorale in Sant’Ilario

Domani martedì 6 settembre alle 21, nell’auditorium Sant’Ilario a Piacenza, si terrà l’avvio della campagna elettorale di Tommaso Foti, candidato per il centrodestra nel collegio uninominale di Piacenza e capolista di Fratelli d’Italia nel collegio plurinominale di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

Dopo la presentazione ufficiale, insieme agli altri candidati di FdI nei giorni scorsi, quello in programma domani sera è un incontro pubblico, per presentare i temi caldi del partito in vista delle elezioni del 25 settembre, e gli impegni del candidato Foti.