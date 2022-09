“Foto Cravedi”, un marchio di fabbrica di professionalità e umanità

“Sembra strano oggi non vederlo comparire con la sua macchina fotografica al collo, con il passo felpato di chi è sempre vigile a non distogliere l’attenzione dall’accaduto. Per i giornalisti vederlo arrivare era una rassicurazione, significava che la narrazione poteva considerarsi completa, anzi arricchita: ‘foto Cravedi’ era un marchio di fabbrica, una garanzia di rispetto dei fatti e delle persone anche nelle situazioni più difficili”. Tiziana Pisati, già redattrice di Libertà e oggi rappresentante della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ricorda così l’indimenticabile fotografo piacentino Prospero Cravedi, amico e collega, durante il primo degli incontri collaterali della mostra a lui dedicata nell ex-convento di Santa Chiara, sullo Stradone Farnese.

“Tempi e volti di una comunità”, il titolo dell’appuntamento che lo scorso mercoledì pomeriggio ha preso il nome dalla grande mostra – omaggio al fotografo piacentino, voluta proprio dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per celebrare i primi trent’anni della sua attività. Volti, momenti, decenni ritratti dall’occhio e dal cuore di Cravedi, in cui Piacenza tutta e i suoi cittadini hanno potuto riconoscersi e nei quali si sono ritrovati anche Giangiacomo Schiavi, editorialista piacentino del Corriere della Sera e Pietro Visconti, direttore di Libertà; giornalisti presenti all’incontro insieme a Pisati e a Paolo Barbaro, curatore della mostra e professore del Centro Studi e Archivio della comunicazione dell’Università di Parma. Alle loro spalle il volto del fotografo piacentino, conosciuto da tutti in città: testimone partecipe dei suoi ritratti, inseparabile dalla sua macchina fotografica, ma primo esploratore di ogni novità tecnologica.

Schiavi si ricorda bene quegli anni anni ’70, “di piombo per il contesto e per la costruzione del giornale”, in cui all’inizio del suo lavoro per Libertà ha conosciuto Prospero Cravedi. “Erano anni complessi ma pieni di passioni e speranze, che Prospero ha saputo ritrarre nelle sue foto – ha detto -. Allora il banco di prova per un giornalista o un fotografo era l’abbondante e continua cronaca nera, una palude scivolosa in cui si rischiava di cadere. Prospero no, sapeva fare il suo mestiere: andava sul posto a vedere i fatti e poi scattava le sue fotografie con l’atteggiamento di chi si preoccupa per i sentimenti e il ruolo dei soggetti ritratti,una grande lezione di rispetto e umanità per tutti noi”. “E la sera – ha continuato il giornalista – rientrava sempre in redazione con qualcosa in bocca: fossero foto di nera o delle grandi manifestazioni sindacali e studentesche, fossero quelle dei fedeli di Mamma Rosa a San Damiano o del Piacenza Calcio, lui arrivava con il sorriso e la serietà di chi sapeva di aver portato a termine il proprio compito nei migliore dei modi. Il suo noto carattere burbero era poi un altro aspetto di chi teneva alla precisione del mestiere”.

“Non ha senso chiedersi se Prospero Cravedi fosse o meno un’artista” – ha osservato in seguito il curatore della mostra Paolo Barbaro, non mancando di sottolineare come l’esposizione sia stata realizzata grazie all’indispensabile contributo dei famigliari del fotografo, con il loro imponente lavoro d’archivio. “Cravedi – ha detto lo storico della fotografia – è stato un artista senza porsi il problema di esserlo. Nei suoi scatti sapeva cogliere l’attimo particolare e unico capace di riassumere al meglio il senso di una situazione. Un istante mai fine a stesso, sempre in rapporto con fotogrammi precedenti e successivi, rivelatore della volontà di raccontare storie che andassero ben oltre alla realtà rubata dalla cronaca. Il lavoro di Prospero era un continuo e assiduo lavoro sulla percezione del mondo: in quest’ottica il fotografo piacentino non poteva che essere un artista”.

Schiavi ha poi posto l’accento sull’umiltà del fotografo, che per amore non hai mai lasciato la sua città, nonostante altrove avrebbe potuto ottenere riconoscimenti internazionali: “anche quando ormai era ormai ricercato – ha sottolineato il giornalista -, non hai messo di mettersi al servizio dei fatti per il giornale cittadino, accontentando richieste della committenza che molti grandi fotografi avrebbe declinato. Alla richiesta di documentare un incidente stradale per esempio, lui non si tirava mai indietro, aveva il coraggio di andare nei posti più improbabili per catturare gli scatti più accorti ed efficaci”. “Ma le sue foto più belle – ha spiegato – sono naturalmente quelle che escono dall’ingaggio, in cui si possono respirare le emozioni. E le trovate proprio qui, nella galleria di immagini incredibili allestita in questa mostra. Tra la tenerezza di un nonno con il nipotino e l’alluvione del Po del ’68 c’è tutta l’umanità di Prospero, capace di portare sulle spalle e nell’obiettivo l’intensità di un legame e la tragedia di un dramma. E poi in queste foto c’è l’emozione di un tempo comune, con i suoi lutti, ma anche i suoi momenti di grande felicità, in cui ancora oggi ci possiamo riconoscere: dagli scatti del torneo notturno di Maracanà, passando per quelli che immortalano i bagnanti nel Trebbia, fino alle grandi foto del Piacenza Calcio. G. B. Fabbri allo stadio, lo scatto di Gottardo che si spiega con uno straordinario gesto atletico, oppure l’immagine dei giocatori rapiti dal lancio troppo alto di una monetina ad inizio partita”. Un universo di episodi, ognuno dei quali si fa traccia viva per costruire altre mostre che ripercorrano la sfaccettata e prolifica attività di Prospero Cravedi.

“Noi che oggi grazie ai social network ci sentiamo un po’ tutti fotografi, senza essere effettivi protagonisti della realtà – hanno concluso Schiavi e Barbaro -, dovremmo prendere il buono della lezione di Prospero, senza per questo cedere alla nostalgia dei tempi andati: il coraggio e la determinazione di chi ha saputo trasformare la sua passione in vocazione e poi in professione, regalandoci l’impronta immortale dei suoi scatti”.