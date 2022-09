Fumetti, serigrafia e incontri con gli autori nella prima edizione di “cARTEmaggiore”

Tutto pronto per la prima edizione di cARTEmaggiore, la Festa della Serigrafia e del Fumetto che domenica 25 settembre dalle ore 10 a Cortemaggiore (Piacenza) farà vivere fianco a fianco due mondi artistici diversi e affascinanti destinati per un giorno a “contaminarsi” a vicenda. Nella caratteristica cornice del centro storico e dei portici del paese saranno tanti gli ospiti, gli autori e le iniziative collaterali che animeranno la giornata con nomi di caratura nazionale come Luigi Piccatto (tra gli autori di punta della Bonelli Editore e creatore di alcuni degli albi di Dylan Dog diventati storie di culto per gli appassionati del genere) e Alessandro Sisti (sceneggiatore di oltre un migliaio di storie per la Walt Disney e autore per case editrici quali Mondadori, Rizzoli, De Agostini, Piemme, Warner Bros, Edizioni Paoline e Marsilio). Il mondo della serigrafia sarà rappresentato da artisti e collettivi provenienti da varie parti d’Italia che proporranno le proprie opere e daranno vita a laboratori, dimostrazioni, presentazioni di libri e workshop per adulti e bambini che si alterneranno per tutta la giornata tra locali e cortili di Cortemaggiore, oltre a bancarelle e mostre.

“I visitatori avranno l’opportunità di incontrare e dialogare con grandi autori della scena fumettistica nazionale e avranno modo di cimentarsi con il disegno e con la stampa dal vivo di opere serigrafiche – spiega Valeria Benaglia, titolare dell’agenzia MOOD di Piacenza che organizza la festa per conto dell’amministrazione comunale -. Sarà un’esperienza nuova e coinvolgente per grandi e piccoli, per di più nella cornice di una giornata di svago e con la possibilità di cenare in piazza grazie alla presenza di “Food Truck”. Per la gioia dei più piccoli, ma anche dei loro genitori ‘nostalgici’ dei programmi di una volta, si potrà assistere agli spettacoli di Miwa e i suoi Componenti, una straordinaria marching band che proporrà musiche dei più famosi cartoni animati e dei più bei film di tutti i tempi. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, per chi volesse organizzare un fine settimana nel nostro territorio, facendo precedere alla domenica a Cortemaggiore un sabato da trascorrere in visita alle bellezze storiche e culturali del Piacentino”.

Il programma del 25 settembre prevede l’inaugurazione della Festa alla presenza delle autorità alle ore 10 e, a seguire, un intervento pubblico di Piccatto che presenterà agli amministratori locali l’avvio di un progetto rivolto al territorio piacentino. Dalle 11 in poi, spazio ai laboratori e alle iniziative collaterali previste per la giornata. “Felice di ospitare questa prima edizione – sottolinea Luca Tacchini, assessore con delega a Manifestazioni ed eventi, Cultura e biblioteca, Teatro, Rapporti con le Associazioni e Commercio -. Evento per grandi e piccini, appassionati di fumetti. Tanti laboratori e workshop per scoprire il mondo della serigrafia e del fumetto”. “È da rimarcare inoltre la presenza di ospiti da molte parti d’Italia – aggiunge Benaglia -. Abbiamo artisti che provengono dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria, dall’Abruzzo e da Roma. Per essere la prima edizione di questa Festa consideriamo già un motivo d’orgoglio il fatto di avere riscosso così tanto interesse a livello nazionale”.

Informazioni dettagliate, i contatti per iscriversi ai laboratori e gli orari dei vari eventi sono visibili sulla pagina Facebook cARTEmaggiore, creata appositamente per l’evento e sulla pagina del Comune di Cortemaggiore.