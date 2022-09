Fungaiolo si sloga la caviglia al Lago Nero, salvato dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco

È entrato in azione l’elicottero Drago 151 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna per soccorrere un fungaiolo infortunato, nel Comune di Ferriere. L’uomo, un sessantenne della provincia di Lodi, si trovava in compagnia di un amico nella zona del Lago Nero quando, poco prima delle 14 di martedì 6 settembre, è inciampato procurandosi un trauma ad una caviglia. Impossibilitato a muoversi, lui e il suo amico hanno chiesto aiuto. La Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza ha richiesto l’intervento del Drago di Bologna: il velivolo, dotato di verricello, oltre ad essere in grado di sorvolare a basse quote aree caratterizzate da fitta vegetazione, permette di sbarcare i soccorritori rimanendo in hovering sopra il proprio target.

Una volta recuperato, il ferito è stato condotto in volo fino al campo sportivo di Ferriere. Qui è stato affidato alle cure dei sanitari della Croce Rossa di Farini, sopraggiunti con un’ambulanza 4×4; l’uomo è stato quindi trasportato in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza, mentre il “Drago” dei Vigili del Fuoco ha potuto far rientro a Bologna.