Gambarini incontra Maurizio Lupi “Più detrazioni fiscali per diminuire le tasse alle famiglie”

“Più detrazioni fiscali per alleggerire le tasse sulle famiglie”. Lo propone Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Noi Moderati nel collegio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, a margine di un incontro con l’on. Maurizio Lupi e i candidati Francesco Patamia e Simona Vietina.

“La pressione fiscale sulle famiglie è altissima. Riteniamo quindi sia necessario adottare un diverso sistema fiscale che amplii il ventaglio delle spese che si possono portare in detrazione in modo che le famiglie possano pagare meno tasse. Così facendo, inoltre, si aiuterebbe l’emersione del lavoro nero. Questo, insieme all’ampliamento della platea dei beneficiari della flat tax, abbasserebbe la pressione fiscale su cittadini, imprese e professionisti, consentendo a tutti di avere più soldi in tasca a fine mese. In tal modo aumenterebbero sia il potere di acquisto degli italiani, sia le possibilità di investimento da parte delle aziende. Si innescherebbe perciò un circolo virtuoso che porterebbe giovamento a tutti”.