Gambarini (Noi Moderati): “Le nostre proposte per il benessere animale”

“Contributo alle spese veterinarie e lotta al randagismo”. Queste le proposte per il benessere animale di Francesca Gambarini, candidata alla Camera dei Deputati per Noi Moderati (centrodestra) nel collegio di Piacenza, Parma, Reggio Emilia.

“Gli animali domestici – scrive in una nota – sono ormai parte integrante delle nostre famiglie. Danno affetto, ci portano allegria, ci fanno compagnia, giocano con noi. Ci fanno stare meglio. Ognuno di noi deve avere il diritto di poter godere della compagnia di un amico a quattro zampe, anche i meno abbienti. Ci impegneremo quindi perchè venga previsto un contributo sulle spese veterinarie e di farmaci per animali sostenute da cittadini con un reddito al di sotto di una certa soglie. Lavoreremo poi ad un programma di lotta al randagismo su scala nazionale in modo che questa importante problematica abbia una cabina di regia unica per tutta Italia. Infine ci batteremo perchè a livello legislativo vengano inasprite le pene e le sanzioni per chi maltratta animali”.