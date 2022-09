Gambarini (Noi Moderati) “Psicologo di base e normative sulle cure palliative”

“Introdurre la figura dello psicologo di base e dare piena attuazione alla normative sulle cure palliative”. Lo propone Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Noi Moderati (centrodestra) nel collegio proporzionale di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. “In una società come la nostra è diventata sempre più urgente la necessità di affrontare, in maniera seria e non con interventi spot, tutte quelle problematiche relative alla salute mentale. È per questo che vogliamo introdurre su scala nazionale la figura dello psicologo di base. Cos’è? Un professionista al quale i medici di base avrebbero l’obbligo di indirizzare i loro pazienti che denotano disturbi o problemi psichici. Altro tema che impegniamo ad affrontare è quello delle cure palliative, valorizzando le eccellenze già esistenti, come gli hospice del nostro territorio. Serve dare piena attuazione alla normativa nazionale sulle cure palliative per migliorare la qualità della vita dei malati terminali e dare sollievo ai loro cari”.