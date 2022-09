Gambarini (Noi Moderati) “Rendere obbligatorio punto di polizia negli ospedali”

“Ripristinare l’obbligo di presenza di un punto di polizia attivo h24 negli ospedali e prevedere aggravanti a livello legislativo per chi aggredisce il personale sanitario”. Lo propone Francesca Gambarini, candidata per Noi Moderati (centrodestra) alla Camera dei Deputati nel collegio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. “Le aggressioni al personale sanitario, in particolare nei pronto soccorso, stanno diventando sempre più frequenti – afferma -. Dopo aver giustamente lodato medici e infermieri per il loro impegno durante la pandemia, dobbiamo oggi metterli nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile, in tranquillità e sicurezza. Per questo mi impegnerò perchè sia ripristinato l’obbligo della presenza di un punto di polizia sempre attivo negli ospedali e perchè siano fatte modifiche a livello normativo per prevedere aggravanti di pena perchè insulta o aggredisce il personale sanitario. In ospedale si va per curarsi è stare bene quindi sia i lavoratori, sia i pazienti devono poter essere tranquilli, senza paura di essere insultati o, peggio, aggrediti”.