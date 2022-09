Gambarini (Noi Moderati) “Sostenere le aziende agricole con sgravi fiscali”

“Sostenere le aziende agricole con sgravi fiscali e contributi per consentire loro di proseguire le loro produzioni senza intoppi. I soldi? Usiamo i fondi europei già stanziati”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Noi Moderati (centrodestra) nel collegio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. “Abbiamo letto con preoccupazione il grido d’allarme lanciato da Confagricoltura che fa presente come l’aumento dei costi energetici sta impattando sulle aziende agricole e zootecniche, sottolineando che senza sostegni alcune produzioni di eccellenza potrebbero essere a rischio”.

“E’ necessario intervenire al più presto con fatti, non con giri di parole. Servono risorse da stanziare per diminuire l’impatto sulle aziende degli aumenti di prezzo dell’energia. Ribadiamo quindi la necessità di utilizzare parte dei fondi europei già disponibili per calmierare gli aumenti delle bollette e consentire alle aziende agricole del Made in Italy di lavorare”.