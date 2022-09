“Garantire su tutto il territorio nazionale l’accesso alla connessione internet ad alta velocità”. Lo afferma Francesca Gambarini, candidata alla Camera per Noi Moderati (centrodestra) nel collegio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. “Oggi avere una connessione veloce è fondamentale. Fondamentale per lavorare, fondamentale per accedere ad alcuni servizi pubblici, fondamentale per studiare. Le infrastrutture digitali sono importantissime per avere un paese davvero moderno e competitivo ed oggi in tante zone della nostra Italia ancora si fatica ad accedere ad Internet. Noi vogliamo introdurre il diritto universale alla connessione, garantendo a tutti i cittadini e tutte le imprese sul territorio nazionale pari accesso alle connessioni ad alta velocità”.

“Parallelamente, dobbiamo adottare il “modello Genova” per la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure amministrative in via strutturale, e non solo nel momento dell’emergenza. Forse, in questo modo riusciremo a velocizzare i tempi per opere importanti per il nostro territorio come il raddoppio della Pontremolese, la Tirreno Brennero e la quarta corsia della A1 da Piacenza a Modena. Saremo i garanti dello sviluppo e della crescita perchè l’Italia non può più bloccarsi per i no di qualcuno”.