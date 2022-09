Gas Sales Bluenergy, si avvicina l’esordio di domenica sera contro Verona

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è pronta per l’esordio stagionale di domenica 2 ottobre in SuperLega Credem Banca al PalabancaSport contro la WithU Verona. Sfida numero 10 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 9 i precedenti tra le due squadre in Regular Season e Play Off 5° Posto. Il bilancio è di 7 successi per i biancorossi, mentre in 2 occasioni è stato il sestetto scaligero a esultare. Nella scorsa stagione in Regular Season un successo per parte mentre nei Play Off 5° posto due le vittorie di Gas sales Bluenergy Volley Piacenza, una nel girone e l’altra in semifinale.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla terza giornata di andata della stagione 2019-2020, quando Verona si impose al tie break (25-22, 25-27, 25-23, 18-25, 15-13) e la partita registrò 218 punti globali. Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2020-2021: girone dei Play Off 5° Posto il primo parziale andò infatti ai veneti in trasferta per 29-27, ma poi fu Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a imporsi 32 a 30, ma poi furono i cucinieri a imporsi ribaltando l’esito dell’incontro (3-2). Il parziale più agevole con Verona (25-11), Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza lo ha conquistato al PalabancaSport la scorsa stagione nella semifinale dei Play Off 5° Posto.

In occasione della gara di domenica 2 ottobre (ore 20.30) con la WithU Verona la biglietteria del PalabancaSport sarà aperta dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 19.00: sarà possibile oltre ad acquistare i biglietti per la gara anche ritirare l’abbonamento.