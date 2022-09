“Gas Sales ha tutti i numeri per vincere”, Yoandy Leal suona la carica per i biancorossi

La sala stampa del PalabancaSport ha tenuto a battesimo il primo momento ufficiale della carriera biancorossa dello schiacciatore Yoandy Leal, il cubano di nazionalità sportiva brasiliana recente medaglia di bronzo, e premiato come migliore schiacciatore ai recenti Mondiali. Al tavolo dei relatori presenti – con il giocatore Yoandy Leal – Arianna Burzoni co-titolare della BFT Burzoni SRL, Giuseppe Bongiorni Vicepresidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Lorenzo Bernardi primo allenatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

“Siamo molto felici – ha sottolineato Giuseppe Bongiorni vicepresidente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – di avere Yoandy nella nostra squadra, è uno dei giocatori più forti in circolazione, un attaccante che può fare la differenza in ogni partita e la sua presenza potrà permettere al coach di scegliere vari moduli di gioco. Abbiamo fatto investimenti importanti, ci attendiamo una risposta importante dalla piazza perché vedere il PalabancaSport pieno o quasi pieno è un obiettivo che vogliamo raggiungere e che questa squadra merita. Yoandy, Piacenza già ti ama”. Arianna Burzoni, co-titolare della BFT Burzoni SRL, con la sua azienda è per il quinto anno a fianco della squadra piacentina. “Siamo orgogliosi – ha sottolineato – di essere a fianco di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza anche per la prossima stagione. Ci attendiamo tanto da questa squadra che è veramente forte, ci aspettiamo tanto da Leal che è un giocatore davvero forte e che sicuramente si farà amare da Piacenza. Determinazione e voglia di vincere portano sempre lontano, questa squadra dovrà avere queste caratteristiche”.

Lorenzo Bernardi nel sottolineare che “ad inizio stagione non giocheremo certo con i tre schiacciatori vista anche l’indisponibilità di Lucarelli ma è presto per parlare di moduli, l’importante è che ogni giocatore abbia ben in testa gli obiettivi finali” ha poi parlato della squadra. “Avremo solo due settimane per lavorare quasi al completo – dice – e questo è il rovescio della medaglia di avere una squadra con tanti giocatori forti impegnati con la nazionale. Non avremo l’amalgama giusta nelle prime uscite ma confido sulla capacità e determinazione di ogni singolo giocatore per superare le eventuali difficoltà. Leal è un giocatore molto forte in attacco, vedremo di utilizzarlo al meglio magari anche dalla seconda linea”.

Yoandy Leal sorride. Ringrazia per l’accoglienza e rivela. “Dopo quanto è successo lo scorso anno, volevo andare a giocare via dall’Italia ma poi Piacenza – ha sottolineato – con la squadra che ha allestito mi ha fatto cambiare idea. Sono felice di essere in questa squadra che ha tutti i numeri per vincere, conosco già diversi compagni, qui sono sempre stato da avversario ma ora finalmente non sarò più avversario. Giocare con i tre schiacciatori? Sarà il coach a decidere ogni volta, per me l’importante è giocare e soprattutto giocare bene per la squadra”.

BFT Burzoni SRL è un’azienda piacentina fondata nel 1974 da Alberto Burzoni che ha sede a Gariga di Podenzano ed è riconosciuta come un punto di riferimento per il mercato italiano nell’ambito delle lavorazioni meccaniche ad asportazione truciolo. In cui Arianna Burzoni ha portato, da ex giocatrice di pallavolo, certi valori sportivi ed alcuni insegnamenti che la pallavolo negli anni le ha dato: educare, tirar fuori il meglio da sé stessa e dagli altri, esaltare le peculiarità e le propensioni di ognuno.