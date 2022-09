Genius Loci, arriva a Piacenza il Festival dell’Outsider Art e dell’Arte Irregolare

Il Festival dell’Outsider Art e dell’Arte Irregolare nasce nel 2016 da un’idea del Nuovo Comitato il Nobel per i Disabili e il Dipartimento di Salute Mentale di Bologna. Un progetto innovativo che nel corso degli anni si è sviluppato grazie al lavoro di un’ampia rete di professionisti che si è costituita tra le maggiori realtà italiane che si occupano di arte Outsider e Irregolare. Dopo i primi tre anni nei quali il Festival è stato ospitato presso la libera Università di Alcatraz (Gubbio – PG) è emersa l’esigenza e la volontà di aprirsi ad un contesto più ampio e cittadino così nel 2019 il Festival è diventato itinerante. La prima città ad ospitarlo è stata Verona (Memoria futura), successivamente Bologna con un’edizione diventata interamente online (Artemente. Differenti vie di accesso alla bellezza). Nel 2021 è stato il turno della città di Torino (Sono altro. Sono altrove) e quest’anno Piacenza.

Diversi sono gli eventi che compongono il Festival dell’Outsider Art e dell’Arte Irregolare, in programma a Piacenza dal 25 settembre al 2 ottobre. Visitando la mostra curatoriale – presso la Galleria Biffi Arte – si potranno scoprire artisti che lavorano fuori dalla cultura artistica ufficiale. Una produzione espressiva indipendente, dove lo spirito creatore si manifesta spontaneamente, ignorando correnti artistiche e tecniche, che inventa da sé le proprie regole e il proprio vocabolario per poter rappresentare una necessità interiore. Palazzo Farnese invece ospiterà le altre proposte culturali in programma. Lo spazio dedicato agli atelier / collettivi d’artisti e gallerie d’arte, sarà l’occasione per mettere in connessione competenze ed esperienze, dare forza ai progetti già attivi sui vari territori, avviarne di nuovi. Il Festival di quest’anno ha come fil rouge la scoperta di ciò che rende unico un luogo, la sua specificità, il suo principio fondante, la sua manifestazione al mondo, il suo Genius loci (lo spirito del luogo, la sua anima) e come questo si leghi al lavoro di artisti che hanno sentito – e sentono – la necessità di rappresentare la propria appartenenza ad esso e ciò che significa appartenervi.

Una lenta esplorazione lungo le sponde del fiume Po, tra le sue nebbie, gli orizzonti infiniti e la poetica di questi luoghi contesi tra le acque e la pianura. Un viaggio in pianura dove è facile perdere l’orientamento. In estate perché lo sguardo si perde nella profondità degli spazi e del cielo. In inverno, invece, perché l’orizzonte è spesso celato dalle nebbie che permettono una vista molto ridotta. Quello che appare lungo la linea dell’orizzonte sembra sempre troppo lontano e irraggiungibile, oppure ha un contorno sfumato, un’ombra, qualcosa di indefinito e indefinibile. In entrambi i casi ha la qualità del miraggio. Un legame tra terra ed individuo indissolubile che forgia e trasforma il carattere di entrambi.

Il Festival è a cura di un comitato organizzativo composto da addetti ai lavori ed esperti di Outsider Art da tutta Italia. In collaborazione con la Città di Piacenza, con il patrocinio della Provincia di Piacenza e Fondazione Fo Rame. Con il sostegno di: Fondazione Piacenza e Vigevano, Galleria Biffi Arte, Associazione il Pellicano Piacenza, Fuoriserie aps, A.S.L. To3 – Collegno (TO), AUSL di Piacenza, AUSL di Bologna, Ecopackaging, Casa dell’Art Brut, gliAcrobati, Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, Città di Torino. Altri partner di progetto: Diblu Arte aps, Lapsus. Diversa creatività, Nuovo Comitato il Nobel per i disabili Onlus, Lao. Laboratorio artisti Outsider, La Tinaia, Osservatorio Outsider Art – Palermo, USL Umbria 1, CAIB. Collettivo Artisti Irregolari Bologna, Università di Torino, Fermata d’autobus, Associazione culturale ARTENNE, Associazione culturale Forme in Bilico

Programma

Domenica 25 Settembre

Galleria Biffi Arte ore 17 | Inaugurazione mostra Genius loci. La realtà che diventa visione

a cura di Veronica Cavalloni, Simona Olivieri e Marta Rudoni

In mostra artiste e artisti italiani irregolari conosciuti anche a livello internazionale provenienti da collezioni private e pubbliche e archivi di atelier. Una mappa tracciata lungo il percorso del Po da Torino a Piacenza e dintorni. Prospettive insolite, visioni eccentriche, curiose, dove le cose vengono osservate con sguardo appassionato e trasversale. Una realtà che si mescola alla visionarietà, uno stratificarsi lento di storie e memorie, in un ambiente dove tra nebbia e foschia si possono intravvedere creature, animali e belve allo stesso tempo mitiche e familiari, esseri che in qualche modo chi le osserva ha conosciuto nella propria vita, in un sogno o in un incubo [dal catalogo della mostra]. Il percorso espositivo è suddiviso in tre aree sezioni: paesaggi, animali e presenze, figure e personaggi che popolano questi luoghi.

Le artiste e gli artisti presenti in mostra sono: Pietro Ghizzardi – Gianfranco Asveri – Cosimo Cavallo – Lina Fiore – Martino Fiorattini – Luigi Boldori – Fausto Badari – Massimo Turato – Giorgio Barbero – Marilena De Paoli – Fedele Canuto – Rosario Lattuca – acqueforti di vari autori (Pierino Ferrari – Francesco Galeotti – Aldo Ordavo – Luisa Pagano- Mario Previ – Toni Roggeri – Antonio Ligabue).

Venerdì 30 Settembre

Palazzo Farnese ore 10 | Gli atelier, i collettivi e gallerie d’arte incontrano le scuole

a cura di Veronica Cavalloni, Carmen Canevari e Andrea Simonetti

Uno spazio dedicato agli studenti delle scuole superiori dove conoscere il lavoro degli atelier, dei collettivi di artisti, delle gallerie e delle case editrici italiani e internazionali che collaborano con il Festival fin dalla sua nascita e che si occupano di Art Brut, Outsider Art e Arte Irregolare.

14.00 – 17.00 | Conversazioni – La valorizzazione delle opere. Mostre e archivi

a cura di Simona Olivieri

I luoghi comuni dell’arte. Considerazioni su spazi espositivi e outsider art Daniela Rosi, scenografa e curatrice Un archivio irregolare: conservazione, ricerca e valorizzazione di opere e documenti brut

Gianluigi Mangiapane, antropologo Uno spazio dedicato all’approfondimento, alla riflessione e allo scambio di idee ed esperienze su temi legati all’Outsider Art e all’Arte Irregolare accompagnati da professionisti ed esperti del settore.

Venerdì 30 Settembre

Galleria Biffi Arte, ore 18 | Visita guidata alla mostra con le curatrici, segue aperitivo

Genius loci. La realtà che diventa visione

a cura di Veronica Cavalloni, Simona Olivieri e Marta Rudoni

Sabato 1 Ottobre

Palazzo Farnese, ore 9 – 17 | Convegno Genius loci

a cura di Giorgio Bedoni e Eva di Stefano

9.00 | Registrazione partecipanti

9.30 | Saluti istituzionali

Christian Fiazza, Assessore alla cultura, turismo e marketing territoriale del Comune di Piacenza

Mario Magnelli, Vice presidente vicario Fondazione di Piacenza e Vigevano

Maria Angela Spezia, Presidente Il Pellicano Piacenza Onlus

Corrado Cappa, Direttore U.O.C. Psichiatria di Collegamento e Inclusione sociale DSM-DP AUSL Piacenza

Apertura dei lavori

Veronica Cavalloni, Arteterapeuta e Presidente di Fuoriserie aps

ore 10.00 – 13.00

Introduce e modera Eva di Stefano, Storica dell’arte

Il Giardino della memoria

Lucienne Peiry, Storica dell’arte

Sentirsi “paesati” nei luoghi del Po, pieni di buchi dove acqua e terra ci bevono

Bianca Tosatti, Storica dell’arte

Cos’ha di attraente la pittura e la scrittura ingenua, umorale e pazzoide

Ermanno Cavazzoni, Scrittore

«Questo volevo che capiste». Francesco Romiti e San Salvi

Claudio Ascoli, Fondatore della compagnia teatrale “Chille de la Balanza”

ore 14.00 – 17.00

Introduce e modera Simona Olivieri, Architetto, artista terapista

Genius loci. L’arte inquieta. Sguardi sull’identità

Giorgio Bedoni, Psichiatra e curatore

Disegnare con le scarpe. Dall’archivio dell’Ospedale San Lazzaro al Museo di storia della psichiatria

Alessandro Gazzotti, Storico dell’arte

Un archivio. Una storia

Dino Menozzi, Collezionista

ore 18.00 – 19.00

Concerto jazz

Orchestra Laboratorio del Milestone di Piacenza – Direttore Gianni Satta