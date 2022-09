“Giornalismo adulterato” Incontro di Italia Sovrana e Popolare lunedì 19 settembre

La sezione di Piacenza di Italia Sovrana e Popolare ha organizzato per lunedì 19 settembre l’incontro “Giornalismo adulterato: in che modo il fondamentalismo Hollywoodista ha modificato la nostra percezione del mondo”. All’evento interverranno Roberto Quaglia, scrittore, ed Elisa Zerbini, candidata piacentina alla Camera dei Deputati. L’incontrò si terrà presso l’Auditorium Sant’Ilario in Corso G. Garibaldi 17 a Piacenza alle ore 21 (per informazioni 338-3789696).