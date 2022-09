Giornata dei Castelli: gli appuntamenti a Calendasco nel weekend

In Emilia-Romagna, la 23esima giornata nazionale dei castelli si terrà a Calendasco (Piacenza) e avrà protagonista il castello del Comune. L’istituto italiano dei castelli lo ha scelto per rappresentare la Regione nell’ambito della manifestazione. Ricco il programma di iniziative che si terranno oggi, 24 settembre e domani, 25 settembre. Stasera alle 21, nel salone al primo piano del castello, è in programma lo spettacolo musicale e narrativo “Viaggio tra le creature magiche dell’Appennino”, nell’ambito del festival Transumanza, in collaborazione con le librerie Libreria Fahrenheit 451 e Bookbank Libri D’altri Tempi.

Tornano domenica 25 settembre le visite guidate al castello per scoprire i lavori di restauro che stanno regalando importanti sorprese. Ecco gli orari: ore 9 – 10,30 – 12 – 14,30 – 17,30. Saranno curate da architetti dell’Istituto italiano dei Castelli/Sezione Emilia-Romagna Ecco come iscriversi: è necessario prenotare al 3207698852. Per le visite del pomeriggio si stanno già esaurendo i posti disponibili. Al termine della visita, aperitivo medioevale con spiegazione dei piatti dell’epoca e assaggi a cura di Arti e Pensieri (previsto per tutte le visite delle ore 10,30 – 14e30 – 17,30). Sono poi in programma esibizioni di artisti di strada con spettacoli aperti a tutti nel prato sul retro delle scuderie, alle ore 10,30 Giocoliere – ore 12,15 Mangiaspade; alle ore 16,30 Giocoliere – ore 18 Mangiaspade.