Giornata del cuore, il 29 settembre cena in piazza Cavalli nel segno della prevenzione

Torna il 29 settembre la giornata mondiale del cuore: anche quest’anno tanta prevenzione con le iniziative promosse grazie a Progetto Vita, che ha reso Piacenza città più “cardio protetta” d’Europa. In municipio è stata presentata l’iniziativa, resa possibile grazie a sponsor privati come Bulla Sport, Ponginibbi e Normeccanica. Il 29 settembre si terrà un cena benefica in piazza Cavalli dalle ore 20, con ospite il professor Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale di Anpas. Nel corso della presentazione l’assessore comunale Simone Fornasari ha ringraziato a nome dell’amministrazione a tutti quelli che si sono adoperati per l’organizzazione dell’evento, e anche “i volontari e i sanitari che stanno consolidando Progetto Vita, una vera eccellenza del nostro territorio”.

In occasione della Giornata mondiale del Cuore si terranno tante iniziative, in oltre 100 piazze d’Italia. L’appuntamento piacentino – in una piazza Cavalli accesa di rosso, il colore del cuore – avrà una connotazione particolare: promuovere la prevenzione, nel segno di una sana alimentazione, e raccogliere fondi per sostenere progetti innovativi sul fronte della sanità. “Il menù della cena sarà a base di salmone, ricco di omega 3 che fa bene al cuore, messo a disposizione dal consolato di Norvegia” ha spiegato la dottoressa Daniela Aschieri, primario di cardiologia e referente di Progetto Vita. Parte del ricavato dell’evento andrà a sostenere il progetto di telemedicina del reparto di cardiologia. “Al momento è destinato solo a 250 pazienti, ma speriamo di poterlo estendere – dice la dottoressa Maria Sole Pisati -. E’ rivolto a pazienti anziani o con difficoltà di spostamento, e consente il loro monitoraggio, da parte dei sanitari, anche a domicilio”.

Tra i promotori della serata, Valter Bulla, da sempre impegnato in iniziative di solidarietà. “E’ importante avere una buona adesione dei partecipanti, vista l’importanza di questo evento” ha detto. Cristina Ponginibbi sottolinea come l’azienda di famiglia sia sempre stata “sensibile nei confronti di Progetto Vita fin dagli inizi, sostenendolo con la lotteria che metteva in palio un’auto. Ci abbiamo sempre creduto molto e abbiamo toccato con mano la bravura del reparto di cardiologia. Proprio per questo crediamo molto in Piacenza e in quello che può fare nel campo della salute”. Anche Alfredo Cerciello di Nordmeccanica si unisce ai ringraziamenti e agli elogi nei confronti del “team della dottoressa Aschieri, tutti questi progetti vanno conosciuti a livello internazionale. Noi imprenditori investiamo nelle iniziative in cui crediamo, poi spetta alla politica promuoverle al meglio”.

Per partecipare alla cena – Salmon party – è necessario un contributo di 50 euro, per prenotare il proprio posto telefonare a Elena 3927308035 oppure Valter Bulla 3295933759.