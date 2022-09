Giornata del Donatore, Avis Piacenza premia 356 soci

AVIS Comunale Piacenza festeggia quest’anno premiando 356 soci, tra cui cinque donatori che si sono distinti per aver superato le 120 donazioni. La cerimonia è in programma domenica prossima 2 ottobre, al teatro President, in occasione della Giornata del Donatore 2022. “Una mattina di festa organizzata per ringraziare i donatori – spiega il Presidente Giovanni Villa – auspico una partecipazione numerosa da parte degli iscritti alla sezione cittadina. I partecipanti sono invitati a recarsi alla manifestazione utilizzando mezzi green”. Dopo la celebrazione religiosa nella chiesa della Santissima Trinità (ore 8.30), il programma prevede (dalle ore 9.30) gli interventi delle autorità e la relazione del presidente, a seguire la premiazione dei donatori.

Quest’anno, come detto, saranno premiati 356 donatori: 112 con il distintivo in rame (3 anni di iscrizione ad Avis e almeno 6 donazioni oppure 8 donazioni); 89 con il distintivo in argento (5 anni di iscrizione ad Avis e almeno 12 donazioni oppure 16 donazioni); 58 con il distintivo in argento dorato (10 anni di iscrizione ad Avis e almeno 24 donazioni oppure 36 donazioni); 57 con il distintivo in oro (20 anni di iscrizione ad Avis e almeno 40 donazioni oppure 50 donazioni); 27 con il distintivo in oro con rubino (30 anni di iscrizione ad Avis e almeno 60 donazioni oppure 75 donazioni); 9 con il distintivo in oro con smeraldo (40 anni di iscrizione ad Avis ed almeno 80 donazioni oppure 100 donazioni); 5 con il distintivo in oro con diamante (per aver superato le 120 donazioni). È in crescita il numero dei nuovi donatori, che nel 2021 sono stati 178. Tra i premiati vanno segnalate numerose donatrici piacentine, ben 96 “Un esempio di generosità per la cittadinanza – sottolinea l’associazione -. Il numero elevato di donatrici e donatori è la conseguenza dei risultati positivi raggiunti negli anni precedenti: nel 2021, gli avisini iscritti alla sezione cittadina hanno effettuato 5271 donazioni tra sangue intero, plasma e piastrine, un considerevole aumento rispetto all’anno precedente”.

“L’organizzazione italiana del sistema sangue è un’eccellenza nel mondo – conclude il Presidente Villa -, grazie alla gratuità del dono garantisce cure mediche a tutti i pazienti che ne hanno necessità, con la donazione di plasma vengono realizzati farmaci salva vita di fondamentale utilità. Ringrazio tutti i donatori della sezione piacentina, che anche nei momenti difficili hanno sostenuto l’associazione con il loro gesto di generosità”.

I PREMIATI

DISTINTIVO IN RAME

Accettulli Marco

Acquaro Pier Giorgio

Angilletta Rocky

Antelmi Orietta

Arnone Mirko Amedeo

Axinte Ion

Azzali Gian Francesco

Baldzieva Bogdana

Bellati Valentina

Bertonazzi Luigi

Biasini Giorgia

Birleanu Alexandru

Boccellari Cesare

Bonelli Roberta

Bonetti Michele

Bracchi Francesco

Braghieri Lorenzo

Brambilla Matteo

Bravi Alessandro

Bruno Maria

Buraschi Chiara

Bussachini Nicolo’

Caldana Stefano

Caminati Silvia

Candeloro Andrea

Cappucciati Marco

Carini Luca

Carini Paolo

Carota Nino

Castelli Nadia

Cattani Enrico

Chiesa Alberto

Conovalova Vera

Consentino Carmelo

Costa Gloria

Cuvi Sanchez Ricardo Orlando

Da Rodda Ivana

Dada’ Umberto

Delfini Sara

Di Carlo Simone

Di Legge Angelo

Dragoj Armand

Esposito Domenico

Fagnoni Chiara

Farina Roberta

Fava Fausto

Ferrari Riccardo

Ferrari Sara Maria

Fontana Maria Gloria

Franco Gregorio

Gazzola Ivan

Gerbi Federico

Ghilardotti Alessandro

Golisano Giuseppe

Groppelli Gian Luca

Groppelli Mirco

Ioppolo Martino

Jaho Qenan

Kulyuk Kostiantyn

Libe’ Carlotta

Luccardi Lorenzo

Mariani Emanuele

Mazzocchi Gianni

Menescardi Sergio

Merli Camilla

Merlini Alberto

Modenesi Daniele

Moreno Anita

Moschini Andrea

Nani Davide

Navarini Alessandro

Oliveri Gianluca

Palmas Marcello

Pampurini Luca

Pasini Andrea

Pesatori Daniele

Pezza Stefano

Pezzani Matteo

Pifano Chiara

Pisano Carmine

Pollastri Andrea

Prantera Maria Rosa

Prazzoli Paola

Prazzoli Sonia

Previdi Alessandro

Ragozzino Pasquale

Repetti Francesco

Rovellini Alessandro

Rubini Valentina

Salkic Sandi

Sanfilippo Alessio

Sartori Andrea

Scagnelli Luca

Scagnelli Marie Jeanne

Schiavi Anisa

Secomandi Valeria

Sfolcini Luigi

Sivelli Gimmi

Sommariva Fabio

Spagnolo Salvatore

Speroni Giacomo

Stoilov Ilcho

Suzzani Mattia

Tashov Nikolche

Tidone Anna

Tosi Leonardo Carlo Maria

Trajkova Gashtarska Silvana

Zacconi Nicola

Zerilli Edoardo

DISTINTIVO IN ARGENTO

Agostino Filippo

Alabastri Emanuele

Altieri Salvatore

Ambrogi Ilaria

Anselmi Paolo

Antozzi Giulia

Arduini Viola

Azzalin Andrea

Ballada Fausto

Barbieri Michele

Bianchi Elisa

Bianchi Michele

Bisi Federica

Borella Stefano

Borlini Laura

Cantalicio Salvatore

Capra Ivan

Cari Emanuela

Carini Emanuela

Cattivelli Carolina

Chabbi Mohamed

Corbellini Elena

Corradi Silvia

Costea Ioan

Dell’Aquila Francesco

Dolghii Vasile

Elena Dovani

Ferri Antonella

Fontanarosa Veronica

Gaidolfi Giorgio

Gallotta Emilia

Gandini Davide

Gasparini Chiara

Giacorini Alessandro

Gorrani Cesare

Grazzani Claudio

Guidotti Milko

Lanati Carlo

Laricchia Massimo

Latronico Gian Luca

Lungu Gheorghe

Martini Luisa

Maserati Laura

Mazzoni Paola

Menegatti Matteo

Merluzzo Francesco

Mignani Carla

Milani Cristina

Milano Ciro

Milano Salvatore

Modenesi Flavio

Moggi Matteo

Mori Cristian

Mouloua Charaf

Mozzi Andrea

Nassani Andrea

Nempi Elisa

Palmieri Gianluca

Paraboschi Massimiliano

Paraboschi Monica

Pariggiano Sabatino

Peveri Roberto

Piatti Piero

Pignacca Micaela

Podrecca Massimo

Poggi Paolo

Politi Michele

Potenza Paolo

Priore Rossella

Puglisi Gianfranco

Putzu Pietro

Razzini Alessia

Rizzi Antonio

Romanini Yari

Sardella Alessio

Sartori Philippe

Sartorio Ilenia

Schirato Federico

Sckokay Sonia

Scopelliti Rosaria

Scottini Matteo

Scrimenti Alessia Gaetana

Sebbar Aissa

Silvello Tiziana

Speroni Fabio

Trincianti Chiara

Trogu Chiara

Visentin Lorenzo

Zaghloul Said

Zenzalari Daniele

DISTINTIVO IN ARGENTO DORATO

Agosti Pietro

Albertocchi Davide

Ambrosini Bruno

Amici Filippo

Baldiati Giuliano

Balzano Michele

Barbieri Monica

Besi Gabriele

Borra Jessica

Boselli Cristina

Bosoni Michele

Braghieri Antonella

Carbi Gian Paolo

Carini Pamela

Cesena Stefano

Cornilli Filippo

D’Adamo Francesco

Di Tondo Andrea

Fantini Paolo

Farina Pasquale

Fedeli Paolo

Felsini Franco

Ferrari Eugenio

Ferri Eugenio

Gandini Adriano

Ghizzinardi Mattia

Groppi Italo

Horak Donata

Kulyuk Mahdalyna

Losi Matteo

Lusitani Daniele

Maggio Angelo

Maia Antonella

Marzio Caterina

Mazzitelli Domenico

Moia Enrico

Moreschi Daniele

Muroni Daniela

Ongeri Marco

Orsi Danilo

Petegolli Pietro

Pittofrati Paolo

Polledri Fabio

Prazzoli Carlo

Raffetti Manuel

Ragone Dario

Righetti Alessia

Rivaldi Marco

Rossi Andrea

Rossi Daniele

Rossi Giampaolo

Scapeccia Elisa

Secci Gabriela

Sfolcini Giovanni

Silva Daniela Iskra

Spelta Marco

Topalovic Sinisa

Torri Alberto

DISTINTIVO IN ORO

Agro’ Rachele

Angelini Barbara

Barocelli Claudio

Bergonzi Massimo

Bertocchi Ivan

Bottazzi Luisa

Boveri Michele

Braghi Lucia

Calamari Giuseppe

Cammi Paola

Campelli Pier Luigi

Carraro Carla

Cavanna Alessandro

Chiappelloni Mauro

Chiesa Dario

Copelli Simona

D’Ambra Giovanni

De Micheli Claudio

Dordoni Amerigo

Dotti Roberto

Erpate Giuseppe

Ferrari Filippo

Ferrari Riccardo

Fogliazza Alberto

Freghieri Maria Paola

Gaia Massimo

Gandina Paolo

Gariboldi Stefano

Gatti Luca

Gruppi Maurizia

Insuli Gabriele

Intropido Paolo

Lodi Gustavo

Lombardi Matteo

Longobardi Gabriele

Losi Simone

Milanesi Giovanna

Nani Giancarlo

Nannini Davide

Pedegani Lucio

Raimondi Anna Maria

Razza Davide

Rebecchi Claudio

Rezzoagli Andrea

Riboni Filippo

Rosa Gianmarco

Ruggerini Claudio

Scotti Luigi

Silva Barbara

Spagnolo Attilio

Squeri Alberto

Storti Marzia

Tagliaferri Matteo

Uggeri Giulia

Vincini Pietro

Zangrandi Fabrizio

DISTINTIVO IN ORO CON RUBINO

Amerio Rodolfo

Bassi Paolo

Barzaghi Aldo Andrea

Bernazzani Mauro

Bricchi Mario

Bucaria Francesco

Callea Carmelo

Cavalieri Giovanni

Centenari Stefano

Cominato Paolo

Di Bennardo Calogero

Fiorani Maria Eugenia

Grossi Giovanna

Magistrali Stefano

Marullo Arcangelo

Mazzoni Stefania

Menotti Giorgio

Mezzadri Marco

Monnet Daniele

Montanari Oberdank

Strano Mirco

Traversi Andrea

Vugliani Pietro

Zanetti Fabio

Zangrandi Franco

Zecca Roberto

DISTINTIVO IN ORO CON SMERALDO

Bersani Pinuccio

Cassinari Maria Grazia

Chiesa Monica

Corvi Silvia

Delli Antoni Gianluca

Guidotti Pier Paolo

Lodigiani Orazio

Palummeri Mario

Sperzagni Fernando

DISTINTIVO IN ORO CON DIAMANTE

Carminati Angelo

Lommi Vito

Mantese Federico

Rai Giampaolo

Ruggerini Paolo