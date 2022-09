Giornata nazionale del dono, Avis “Donare è un gesto di solidarietà e responsabilità”

Il 4 ottobre ricorre la Giornata nazionale del dono. Tutti coloro che accederanno ai centri di raccolta ospedalieri di Fiorenzuola d’Arda e Piacenza in questa giornata (a Castel San Giovanni domenica 2 ottobre) riceveranno un dono come riconoscimento della scelta fatta di diventare donatore. Un piccolo vasetto di edera, pianta sempreverde e molto resistente, simbolo di forza e di attaccamento, vuole essere di buon auspicio per fidelizzare i donatori e rafforzare il loro senso di appartenenza all’associazione che si esprime anche attraverso la partecipazione alla vita associativa di Avis.

“Donare è costruire comunità e suscitare speranza – le parole di Gilberto Piroli, presidente della sezione piacentina di Avis – Associazione volontari italiani sangue -. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno, dono di saperi, dono del tempo, dono di affetti e sentimenti, dono di una parte di sé agli altri perché ritrovino una speranza di vita. Donare è un grande gesto di solidarietà e responsabilità, ognuno può così contribuire a ricomporre il puzzle della vita”.