Giornate Europee del Patrimonio, gli appuntamenti in calendario ai Musei Civici

Sono numerosi gli degli appuntamenti in calendario sabato 24 e domenica 25 settembre a Piacenza, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio cui aderiscono – offrendo in entrambe le date l’ingresso gratuito – i Musei Civici di Palazzo Farnese e il Museo di Storia Naturale. Per gli eventi in programma, realizzati in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza, anch’essi gratuiti ma con prenotazione necessaria, data l’ammissione sino ad esaurimento dei posti disponibili, è possibile rivolgersi – laddove non sia espressamente indicato un recapito alternativo – alla biglietteria di Palazzo Farnese: 0523-492658 e info.farnese@comune.piacenza.it. Le iniziative si svolgono anche con la partecipazione di Arti e Pensieri e Malena Snc.

SABATO 24 SETTEMBRE

Ore 10:00-11:30: VISITA GUIDATA ALLE COLLEZIONI CIVICHE, ALLA PINACOTECA E AL MUSEO DELLE CARROZZE – La visita guidata, condotta da Malena snc, interesserà le sezioni delle Collezioni civiche e farnesiane (di particolare interesse sono i dipinti che decorano l’Appartamento stuccato del Piano Rialzato, con la celebrazione dei Fasti farnesiani dedicati ad Alessandro Farnese e a Papa Paolo III), della Pinacoteca (con dipinti di provenienze diverse dei secoli XV – XIX e la pregevole collezione “Rizzi-Vaccari”, con tempere su tavola dei secoli XIV e XV) e del Museo delle carrozze (tra i più prestigiosi d’Italia per la varietà dei pezzi e per la loro integrità, particolarmente significativo per la ricchezza delle tipologie esposte).

Ore 11-12: VISITA GUIDATA ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI VIA TREBBIOLA – L’archeologa Elisa Ponzi (Arti e Pensieri) condurrà una visita guidata presso l’area archeologica di Via Trebbiola, recentemente risistemata. Al suo interno si conservano tuttora gli imponenti resti di due tratti murari che un tempo cingevano la città, uno databile al III sec. d.C., l’altro al VI sec. d.C. Nell’area, ubicata al piano terra del condominio S. Lorenzo, si conservano, inoltre, i resti di una fornace romana databile ancora all’età romano-repubblicana (II-I sec. a.C.), oggetto di un recente intervento di restauro condotto sotto la direzione scientifica e tecnica del Ministero della Cultura. Il punto di ritrovo è al civico n. 44 di Via Trebbiola, ore 11:00. Per info e prenotazioni: mail: artiepensieri.carminesvelato@gmail.com – tel: 349 3227586

Ore 11:30-13: VISITA GUIDATA ALLA SEZIONE ROMANA DI PALAZZO FARNESE – Visita guidata, condotta da Malena snc, alla scoperta dei reperti custoditi nella nuova sezione romana del Museo Archeologico che documenta la fondazione e la storia della città romana, attraverso un percorso tipologico.

Ore 15-16:30: VISITA GUIDATA ALLE COLLEZIONI CIVICHE, ALLA PINACOTECA E AL MUSEO DELLE CARROZZE – La visita guidata, condotta da Malena snc, interesserà le sezioni delle Collezioni civiche e farnesiane (di particolare interesse sono i dipinti che decorano l’Appartamento stuccato del Piano Rialzato, con la celebrazione dei Fasti farnesiani dedicati ad Alessandro Farnese e a Papa Paolo III), della Pinacoteca (con dipinti di provenienze diverse dei secoli XV – XIX e la pregevole collezione “Rizzi-Vaccari”, con tempere su tavola dei secoli XIV e XV) e del Museo delle carrozze (tra i più prestigiosi d’Italia per la varietà dei pezzi e per la loro integrità, particolarmente significativo per la ricchezza delle tipologie esposte).

Ore 16-18:30: AL SABATO ARCHEOLOGIA! – Doppio percorso, condotto da Arti e Pensieri, per adulti e ragazzi alla scoperta della Sezione romana dei Musei civici di Palazzo Farnese e della mostra digitale Carmine svelato. Placentia antiqua, sacre spoglie. I partecipanti del gruppo adulti e quelli del gruppo bambini saranno guidati alla visita della mostra allestita al Carmine. I bambini potranno cimentarsi nel laboratorio di creazione di un piccolo mosaico con vere tessere e malta, mentre agli adulti sarà offerto un approfondimento sensoriale attraverso la gustatio, aperitivo “romano”. Il punto di ritrovo sarà presso Palazzo Farnese alle ore 16:00. Per info e prenotazioni: mail: artiepensieri.carminesvelato@gmail.com – tel: 349 3227586

Ore 16:30-18: VISITA GUIDATA AGLI AFFRESCHI DI SANTA CATERINA – La presentazione degli affreschi con storie di S. Caterina, provenienti dalla chiesa di S. Lorenzo, offrirà l’occasione non solo di conoscere uno tra i più significativi cicli pittorici del XIV secolo a Piacenza, ma anche di riflettere sul tema del “Patrimonio sostenibile” proposto dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea. Il recupero e la collocazione del ciclo di affreschi a Palazzo Farnese offre un esempio di come la tutela del patrimonio richieda soluzioni responsabili capaci di lasciare un’eredità alle generazioni future. La visita sarà condotta da Malena snc.

DOMENICA 25 SETTEMBRE

Ore 10-11:30: VISITA GUIDATA ALLE COLLEZIONI CIVICHE, ALLA PINACOTECA E AL MUSEO DELLE CARROZZE – La visita guidata, condotta da Malena snc, interesserà le sezioni delle Collezioni civiche e farnesiane (di particolare interesse sono i dipinti che decorano l’Appartamento stuccato del Piano Rialzato, con la celebrazione dei Fasti farnesiani dedicati ad Alessandro Farnese e a Papa Paolo III), della Pinacoteca (con dipinti di provenienze diverse dei secoli XV – XIX e la pregevole collezione “Rizzi-Vaccari”, con tempere su tavola dei secoli XIV e XV) e del Museo delle carrozze (tra i più prestigiosi d’Italia per la varietà dei pezzi e per la loro integrità, particolarmente significativo per la ricchezza delle tipologie esposte).

Ore 11-12: VISITA GUIDATA ALL’AREA ARCHEOLOGICA DI VIA TREBBIOLA – L’archeologo Marco Podini (funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Artie e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza) condurrà una visita guidata presso l’area archeologica di Via Trebbiola, recentemente risistemata. Al suo interno si conservano tuttora gli imponenti resti di due tratti murari che un tempo cingevano la città, uno databile al III sec. d.C., l’altro al VI sec. d.C. Nell’area, ubicata al piano terra del condominio S. Lorenzo, si conservano, inoltre, i resti di una fornace romana databile ancora all’età romano-repubblicana (II-I sec. a.C.), oggetto di un recente intervento di restauro condotto sotto la direzione scientifica e tecnica del Ministero della Cultura. Il punto di ritrovo è al civico n. 44 di Via Trebbiola, ore 11:00.

Ore 11:30-13: VISITA GUIDATA ALLA SEZIONE ROMANA DI PALAZZO FARNESE – Visita guidata, condotta da Malena snc, alla scoperta dei reperti custoditi nella nuova sezione romana del Museo Archeologico che documenta la fondazione e la storia della città romana, attraverso un percorso tipologico.

Ore 15-16:30: VISITA GUIDATA ALLE COLLEZIONI CIVICHE, ALLA PINACOTECA E AL MUSEO DELLE CARROZZE – La visita guidata, condotta da Malena snc, interesserà le sezioni delle Collezioni civiche e farnesiane (di particolare interesse sono i dipinti che decorano l’Appartamento stuccato del Piano Rialzato, con la celebrazione dei Fasti farnesiani dedicati ad Alessandro Farnese e a Papa Paolo III), della Pinacoteca (con dipinti di provenienze diverse dei secoli XV – XIX e la pregevole collezione “Rizzi-Vaccari”, con tempere su tavola dei secoli XIV e XV) e del Museo delle carrozze (tra i più prestigiosi d’Italia per la varietà dei pezzi e per la loro integrità, particolarmente significativo per la ricchezza delle tipologie esposte).

Ore 15:30-17: VISITA GUIDATA ALLA NUOVA SEZIONE ARCHEOLOGICA ROMANA – L’archeologo Marco Podini (funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Artie e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza) condurrà una visita guidata presso la nuova sezione archeologica romana di Piacenza, allestita presso i Musei Civici di Palazzo Farnese e inaugurata nel mese di maggio del 2021. La visita si snoderà lungo le 15 sale recentemente allestite, illustrando i risultati del lungo lavoro di progettazione e realizzazione della nuova sezione, in cui – dopo 5 anni di lavoro – hanno trovato finalmente la loro casa più di 1400 reperti archeologici, per lo più inediti e mai esposti sino ad oggi. Molti di questi provengono dall’attività di tutela e ricerca archeologica costantemente condotta dalla Soprintendenza in città e nel territorio piacentino, alcuni anche di recentissimo rinvenimento. Un viaggio alla scoperta degli antichi abitanti della prima Placentia romana. Il punto di ritrovo sarà presso il cortile di Palazzo Farnese, ore 15:30

Ore 16:30-18: VISITA GUIDATA AGLI AFFRESCHI DI SANTA CATERINA – La presentazione degli affreschi con storie di S. Caterina, provenienti dalla chiesa di S. Lorenzo, offrirà l’occasione non solo di conoscere uno tra i più significativi cicli pittorici del XIV secolo a Piacenza, ma anche di riflettere sul tema del “Patrimonio sostenibile” proposto dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea. Il recupero e la collocazione del ciclo di affreschi a Palazzo Farnese offre un esempio di come la tutela del patrimonio richieda soluzioni responsabili capaci di lasciare un’eredità alle generazioni future. La visita sarà condotta da Malena snc.