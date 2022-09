Giovanili di baseball, domenica a Collecchio in campo l’under12

ULTIMA GIORNATA DI COPPA EMILIA. DOMENICA A COLLECCHIO IN CAMPO L’U12 – Dopo un turno che non ha riservato soddisfazioni, con l’Under 14 battuta in casa 7-5 dalla Crocetta e l’Under 12 14-5 dal ParmaClima A, domenica le giovanili biancorosse concludono il loro cammino nel Torneo Regionale. In verità solo l’Under 12 è chiamata all’ultima fatica nel concentramento di consolazione tra le terze classificate nei rispettivi gironi. Appuntamento a Collecchio con avversari il Parma Clima B, alle 12,30, ed i padroni di casa, alle 15,30. Ferme come detto Under 15 e Under 14. Ma la stagione non chiuderà qui i battenti in quanto dal prossimo fine settimana andrà in scena il XVI Torneo Farnese Under 15 e Under 12 che nella circostanza celebrerà il 50° del Piacenza Baseball.

Contemporaneamente inizierà l’esperienza della inedita rappresentativa biancorossa allestita per partecipare alla Coppa “Roberto Fontana” riservata ad Under 23 e organizzata dal Milano 1946 con la partecipazione di ben 11 formazioni di quattro regioni.