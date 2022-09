Girometta (Fi) “Basta violenze contro le donne”

“Anche oggi ci troviamo a commentare un episodio di aggressione a danno di una ragazza in via Manfredi a Piacenza”. E’ l’intervento del coordinatore provinciale di Forza Italia, Gabriele Girometta. “Forza Italia chiede per l’ennesima volta di intervenire per fermare una escalation di delitti verso le donne mai registrata prima. Cosa si sta ancora aspettando per arginare tale fenomeno? Ce lo stiamo chiedendo insieme ai migliaia di piacentini che ritengono oramai la città un luogo non sicuro dove è impossibile frequentare le attività e i luoghi di aggregazione e divertimento senza avere paura di esser vittima di episodi violenti. La città va ripulita dai delinquenti e restituita ai piacentini”.

“Le imminenti elezioni politiche sono uno strumento nelle mani dei singoli per dare un segnale di volontà per cambiare le cose. Un voto al centrodestra, e a Forza Italia in particolare, è un modo per garantire il diritto dei cittadini di vivere in libertà e sicurezza, cosa che attualmente non accade” conclude Girometta.