Girone monster per l’Omnia Rugby under 15: tris di sconfitte a Verona

Girone di ferro ad altissimo livello quello che si è svolto domenica 25 settembre al Payanini Center di Verona per il torneo “Tant’ovale”. I ragazzi under 15 dell’Omnia Rugby hanno affrontato nella prima partita il Valsugana Rugby Padova, incontro tutto in sofferenza. La squadra si è dimostrata timida nell’aggressività e carente in tutti gli aspetti difensivi. I veneti si sono imposti per 45-0. Nella seconda partita con il Verona Rugby assistiamo ad un grande miglioramento nel gioco offensivo, ma permangono carenze sul placcaggio. Pur lottando alla pari, a causa delle carenze difensive la sconfitta risulta ancora pesante: 40-0. Anche l’ultima partita è stata caratterizzata da una grande sofferenza fisica. Il placcaggio, “questo sconosciuto”, è stato l’elemento decisivo a determinare il punteggio, 40-0 per Benetton Treviso.

La società analizza così i risultati: “Tanti spunti su cui lavorare nei prossimi allenamenti e una riflessione sulla scelta tecnica di aver scelto – forse con un pizzico di presunzione, viste le poche settimane di allenamento alle spalle – il livello più difficile per testare i ragazzi”.