Gli elettori positivi al Covid potranno votare da casa il 25 settembre

L’Ufficio Elettorale del Comune di Piacenza comunica che è stato appositamente istituito, con il supporto dell’Azienda Usl, un seggio speciale abilitato alla raccolta del voto presso il proprio domicilio, per gli elettori residenti in città contagiati da Covid 19. Le persone interessate dovranno far pervenire all’attenzione del Sindaco, scrivendo a u.elettorale@comune.piacenza.it, una dichiarazione che attesti la volontà di esercitare tale diritto, indicando con precisione l’indirizzo completo presso cui si è domiciliati, unitamente a un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’Ausl, che attesti la condizione di contagiato. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale, ai seguenti numeri: 0523 492552 e 0523 492600. Il voto verrò raccolto durante gli orari di apertura dei seggi, nella giornata di domenica 25 settembre, assicurandone con ogni mezzo idoneo la libertà e la segretezza, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.

Le procedure attuate sono in linea con quanto disposto dalla Circolare n. 95 emanata il 2 settembre scorso dal Ministero dell’Interno, in sostanziale continuità con quanto disposto per le precedenti elezioni dal Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 – poi convertito, con modifiche, nella legge 84 del 30 giugno 2022 – prevedendo la ricostituzione dei seggi Covid al fine di permettere il pieno esercizio del diritto di voto, individuando apposite misure di prevenzione dei rischi di contagio e garantendo la partecipazione attiva alle consultazioni degli elettori positivi a Covid-19, in trattamento ospedaliero o domiciliare, o in condizioni di isolamento.