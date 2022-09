Grande lirica con voci giovani e promettenti per La Traviata a palazzo Farnese

La Traviata, musicata da Giuseppe Verdi col libretto di Francesco Maria Piave, andata in scena ieri sera nel suggestivo cortile di Palazzo Farnese a Piacenza, ha riscosso un notevole successo artistico e di pubblico. Un meritato riconoscimento agli sforzi organizzativi degli Amici della Lirica, con a capo Giuliana Biagiotti, che si avvale di collaboratori preparati e di grande impegno. Davvero una bella serata di ottima lirica, degna della tradizione piacentina e presentata dalla elegante Silvia Casagrande.

La Traviata, la cui storia è tratta dall’opera teatrale di Alessandro Dumas “La signora delle camelie”, ove si racconta la drammatica storia di Violetta, una dama d’alto bordo che visse realmente a Parigi, musicata dal genio di Verdi, andò in scena la prima volta nel 1853 a Venezia e non ottenne il meritato successo, sia per l’intervento della censura e sia per l’argomento ritenuto eccessivamente scabroso. Vocalmente l’opera è di notevole asperità perchè sottopone i cantanti, dalla protagonista soprano, all’innamorato tenore Alfredo all’ipocrita genitore Germont, tanto per citare i principali protagonisti, a difficoltà interpretative che richiedono qualità e potenza di voce sorretta da ottime basi musicali. Ebbene tutti, chi più e chi meno, hanno superato la prova rivelando doti sorprendenti come quelle del tenore Giuseppe Infantino, siciliano ma nato a Leverkusen (Gerrmania) che, a solo 28 anni, canta già con una sicurezza frutto di buona scuola e con una voce bella, potente e squillante che usa in modo generoso e coinvolgente. Lasciatelo acquistare un po’ più di padronanza scenica e poi di lui si sentirà parlare molto e bene.

Molto brava anche la giovane soprano romena Jasi Alexandra Grigoras che si cimenta in un ruolo quanto mai difficile come quello di Violetta dispiegando una voce potente in ogni registro con una buona vena drammatica. Va dato merito agli Amici della Lirica di averla “scoperta” già da qualche anno, quando fu ospite di un loro concerto. Anche per lei ci sono programmi ed impegni artistici un po’ in tutta Europa. Così si è guadagnato tanti applausi e consensi il baritono Alessio Verna, gran voce sui registri alti e meno convincente in quelli bassi. Anche i personaggi di contorno sono stati all’altezza alla Flora Bervoix di Paola Lo Curto ed all’Annina di Agnes Sipos. Hanno completato degnamente il cast Giacomo Leone, Luca Marcheselli, Lorenzo Sivelli, Paolo Marchini e Fabio Tamagnini.

Tra le eccellenze un posto di rilievo spetta ancora una volta allo splendido. coro del teatro Municipale di Piacenza diretto da Corrado Casati. L’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Jacopo Rivani è stata all’altezza della situazione come sono piaciute ed applaudite le coreografie di Ines Albertini e Walter Angelini con la partecipazione di ballerini dell’Etoile Ballet Theatre. Convincenti i costumi della Sartoria Teatrale Bianchi, mentre un encomio particolare spetta di diritto all’Acid Studio per l’audio e per le luci che hanno dato colore e vivacità allo spettacolo. Abbiamo lasciato per l’ultimo l’elogio al regista Andrea Battistini che, nel rispetto del libretto e dei tempi dell’opera tradizionale, ha saputo ricavare da uno spazio molto ridotto ed angusto, soluzioni intelligenti e piacevoli e gradevolmente sorprendenti.