Un grave incidente stradale con quattro mezzi coinvolti e diversi feriti. Questo lo scenario dell’esercitazione andata in scena nella serata del 27 settembre nella zona dell’argine del Po a Piacenza. Un’attività tecnico sanitaria progettata e coordinata dal sistema Emergenza Territoriale 118 dell’Ausl di Piacenza e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento della Prefettura di Piacenza. E’ stato simulato un incidente stradale che ha coinvolto una vettura elettrica, un camion alimentato a gas naturale liquido e altre due auto, una delle quali finita contro il guard rail, la seconda ribaltata a margine della carreggiata: sei i feriti a seguito dello scontro, tra cui due bambini.

Ad allertare il 118, attivando la macchina dei soccorsi, sono state le telefonate effettuate dal sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e da Paola Bardasi, direttore generale Ausl, entrambe ignare di quello che avrebbero visto: ciò per dare la misura della percezione – a livello di grado di pericolo e gravità dei feriti – di un normale cittadino che si trovi ad assistere ad un incidente stradale. Diversi in mezzi di soccorso in campo, con tre ambulanze della Croce Rossa, altrettante di Croce Bianca, insieme alle auto medica e infermieristica e all’elisoccorso di Bologna.

“L’obiettivo – viene spiegato – è quello di testare le reciproche capacità, in base ai propri ruoli, dei professionisti chiamati ad intervenire. Oltre a valutare le competenze, l’esercitazione permetterà anche di individuare eventuali criticità o elementi di perfezionamento, per poter affinare la già forte sinergia tra i sanitari e i vigili del fuoco”.

