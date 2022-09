Incidente in via Manfredi, grave giovane motociclista

Grave incidente in via Manfredi tra un’auto e una moto. Lo scontro è avvenuto alle 16 e 45 del 3 settembre a Piacenza: sembra che l’auto stesse per effettuare una svolta a sinistra, quando è entrata in contatto con la due ruote. Ad avere la peggio il giovane alla guida della moto, un ragazzo di 17 anni, condotto in condizioni molto gravi al Pronto Soccorso dai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Piacenza.