I candidati del centrodestra alle politiche incontrano i cittadini a Castello

Le forze politiche di Centrodestra, nell’ambito della campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, proseguiranno la serie di incontri avviata con i cittadini facendo tappa, questa volta, a Castel San Giovanni. L’incontro avrà luogo venerdì 16 settembre, alle ore 21, presso il Centro Culturale di via Mazzini n. 2. Interverranno in questa occasione alcuni dei candidati, rispettivamente per i propri partiti di riferimento: l’on. Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), l’on. Elena Murelli (Lega), Gianluca Argellati (Forza Italia) e Francesco Coppi (Noi Moderati).