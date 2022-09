Il centrodestra “Vincere per dare un futuro migliore al nostro territorio”

Nota stampa

E’ con una partecipata assemblea rivolta ai sindaci e agli amministratori locali del centrodestra, tenutasi all’Auditorium S. Ilario a Piacenza, che i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre hanno suonato la carica per l’ultimo rush di campagna elettorale. Gli esponenti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, infatti, hanno dato vita ad una serata densa di contenuti, rivolgendosi ai rappresentanti del territorio che si riconoscono nel centrodestra rappresentando come affrontare le sfide del presente e di come, una volta alla guida del Paese, gli stessi si spenderanno con un impegno concreto per portare a compimento progettualità che sul territorio piacentino sono in corso o in procinto di essere sviluppate.

I rappresentanti di Noi Moderati (Maura Marchesini e Francesco Patamia) hanno rimarcato “l’importanza di un centrodestra unito nei valori, che forte di un grande successo elettorale non solo possa tornare al governo dell’Italia ma sia in grado di fare fronte alle emergenze del presente”. I candidati di Forza Italia (Paola Pizzelli, Gianluca Argellati e Isabella Martini) hanno evidenziato come “gli amministratori locali sono le prime sentinelle del territorio, ben ne conoscono le esigenze, si devono districare ogni giorno tra norme confuse e risorse scarse”. A loro giudizio “occorre intervenire anche sotto il profilo legislativo per consentire a cittadini ed imprese di potersi rapportare con la pubblica amministrazione senza sudditanza alcuna”.

Elena Murelli, parlamentare della Lega e candidata nel Collegio uninominale del Senato, ha evidenziato come “dallo Stato e/o dalle sue articolazioni vengono spesso erogati fondi a pioggia, senza alcuna valutazione meritocratica dei progetti, finendo per assurdo per premiare comuni non virtuosi, ove non apertamente prossimi al dissesto. Occorre dunque un’inversione di tendenza che renda giustizia alle tante realtà del nostro territorio che si distinguono per una alta qualità dei servizi erogati ai cittadini e per una gestione oculata delle risorse pubbliche”. Murelli ha concluso l’intervento affermando che “se il centrodestra sarà chiamato a governare lo farà con parsimonia e buon senso, poiché il tempo delle cicale è finito da un pezzo”.

L’on. Tommaso Foti, leader piacentino di Fratelli d’Italia e candidato nel Collegio uninominale della Camera, ha rivolto “un appello al voto utile per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia. Una battaglia importante, poiché negli anni di presidenza a guida centrodestra numerosissimi e rilevanti progetti, assolutamente strategici per il territorio piacentino, hanno preso o stanno prendendo il via. E’ quindi indispensabile che questa esperienza prosegua, anche e soprattutto per raccogliere e dare corso alle opportunità fornite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Foti ha concluso affermando che “la sinistra ha a cuore non il futuro dei cittadini ma l’occupazione del potere a favore dei suoi adepti. E’ così a Piacenza, ove ha aperto il fuoco contro bravi amministratori colpevoli solo di non essere alla stessa ideologicamente affini, come a Roma, ove in queste ultime ore di governo sta cercando di piazzare all’interno della pubblica amministrazione, in posizioni di rilievo, i propri tesserati. Un comportamento vergognoso che gli elettori devono seppellire con una messe di voti a favore del centrodestra”.