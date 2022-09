Il Coro Vallongina in concerto a Castellarquato

Il Coro Vallongina in concerto a Castellarqato – Domenica 25 settembre, alle 17.30, appuntamento con Arie e Cori d’opera nella Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta. Il tema dell’evento musicale è: Preghiere nel melodramma, l’occasione è la ricorrenza dei 900 anni di costruzione della Collegiata, che coincide con i 900 anni della Cattedrale di Piacenza, anch’essa dedicata a Santa Maria Assunta e a Santa Giustina. “Due date importanti nella storia della cristianità e della cattolicità piacentine – commenta don Roberto Scotti fondatore e direttore del Coro Vallongina -, siamo onorati di ricordarle con quello che sappiamo fare: il canto corale, perciò abbiamo scelto brani d’opera che interpretano preghiere, che non troviamo nella consueta liturgia, ma sulla scena. Per questo ringrazio la parrocchia di Castellarquato, l’Ufficio Beni Culturali della diocesi di Piacenza e tutti gli altri sponsor”.

Con il Coro Vallongina son in scena i solisti Elena Cattani soprano, Nicola Bonini tenore e Fabio Bonelli basso e la partecipazione straordinaria del baritono Giorgio Cebrian, che saranno accompagnati dall’orchestra sinfonica dei Colli Morenici. Direttore e concertatore il maestro don Roberto Scotti. Saranno eseguiti: AVE MARIA di W. Gomez. Da Nabucco di Giuseppe Verdi: Gli arredi festivi, Va pensiero e Dio di Giuda. Da La forza del destino: Madre pietosa Vergine, Il Santo Nome, La Vergine degli Angeli. Da I Lombardi: O Signore dal tetto natio, Te Lodiamo. Da Otello: Ave Maria. Da Macbeth: Patria Oppressa e da Simon Boccanegra: Il lacerato spirito. Da Faust di Charles Gounod: O Santa Medaglia. Da Mosè di Gioachino Rossini: Mosè, Dal tuo stellato soglio. Da Cavalleria Rusticana di Mascagni: Regina Coeli … Inneggiam. Da Tosca, di Giacomo Puccini: Te Deum. L’ingresso è libero.