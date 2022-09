Il Fiorenzuola in vantaggio contro la Fermana DIRETTA (1-0)

FIORENZUOLA – FERMANA 1-0 (in campo) Oneto al 45′

LA CRONACA

GOL – Padroni di casa in vantaggio allo scadere del primo tempo con un gol di Oneto.

Calcio di punizione battuto a giro in area da parte di Fiorini, che pesca con gran precisione l’inserimento di Oneto. Colpo di testa perfetto e rete.

Iniziato il match al Pavesi.

Ecco gli undici rossoneri titolari: Battaiola, Danovaro, Frison, Potop, Oddi; Oneto, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Giani. A disposizione: Sorzi, Yabre, Mamona, Scardina, QUaini, Anelli, Coghetto, Sussi, Morello, Currarino, Arduini, DI Gesù, Giallombardo. All. Tabbiani

Un Fiorenzuola con tante assenze debutta in campionato in casa contro la Fermana.

La formazione di mister Tabbiani al “Pavesi” affronta la compagine marchigiana guidata da Stefano Protti, ripescata dopo la retrocessione e allestita un po’ all’ultimo momento con giocatori di categoria provenienti in gran parte da Pro Vercelli ed Ascoli. Sulla carta non sembrerebbe un avversario terribile, ma potrebbe diventarlo se i valdardesi non dimostrassero una condizione migliore di quanto visto nelle ultime prestazioni di precampionato dove la squadra, penalizzata da numerose assenze, non ha potuto esprimersi al meglio.

Non convocati per il match Cavalli e Bondioli. Tabbiani dovrebbe poter puntare sulla coppia di centrali Potop-Frison, con Danovaro e Yabrè ad interpretare il ruolo di terzini. A centrocampo Fiorini agirà da regista basso, mentre Stronati e Quaini saranno in posizione di mezz’ali. Attacco a tre che potrà contare su Mastroianni, affiancato da Sartore e Mamona.

Le probabili formazioni

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola, Danovaro, Frison, Potop, Yabre; Quaini, Fiorini, Stronati; Sartore, Mastroianni, Mamona. A disposizione: Sorzi, COghetto, Oddi, Sussi, Arduini, Caffara, Currarino, Di Gesù, Giallombardo, Oneto, Anelli, Giani, Morello, Scardina. All. Tabbiani

FERMANA (4-3-3): Borghetto, De Pascalis, Pellizzari, Carosso, De Nuzzo; Graziano, Giandonato, Scorza; Tulissi, Cardinali, Gkertsos. A disposizione: Manardi, Vaccarezza, Diuane, Eleuteri, Luciani, Spedalieri, Lorenzoni, Misuraca, Pinzi, Romeo, VEssella, Bunino, Fischnaller, Grassi, Maggio, Nannelli. All. Protti