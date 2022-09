“Il futuro della medicina va in un’altra direzione” 460 firme contro il nuovo ospedale

Sono 460 (dunque più delle 300 raccolte fino ad alcuni giorni fa) le firme che questa mattina, 30 settembre, il comitato “Salviamospedale” ha depositato presso la sede di viale Beverora del Comune di Piacenza. Chiara la posizione del comitato, convinto che non sia necessario costruire un nuovo presidio ospedaliero bensì, semmai, ampliare ed efficientare quello esistente. L’obiettivo della petizione è “chiedere che il Comune di Piacenza, nella persona del sindaco, fissi un pubblico dibattito in cui si vada a valutare se l’attuale ospedale, sito in via Taverna, non possa essere ampliato o rigenerato anziché costruirne uno nuovo. Senza essere addetti ai lavori – dichiara Augusto Ridella, referente del comitato – abbiamo constatato che esistono spazi per costruire ampi parcheggi e per ampliare le risorse che già ci sono, se è necessario, con la costruzione di un nuovo padiglione. È grave che venga abbandonato un patrimonio di simile valore: mentre si costruisce l’ospedale nuovo, il vecchio – che vecchio non è – in che condizioni lo lasciamo? Aspettando Godot, i piacentini non avranno più un’offerta per la salute”.

“Chiediamo di utilizzare il finanziamento già deliberato dalla Regione Emilia Romagna, o parte di esso, per ampliare ed efficientare l’ospedale civile esistente in via Taverna anziché trasferire e costruire un nuovo ospedale fuori dal centro urbano – afferma Giovanni Ambroggi, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Piacenza – Il futuro della sanità va in tutt’altra direzione, cioè verso la medicina territoriale. Negli ospedali accederanno solamente i pazienti affetti dalle malattie più acute. Se questo sistema funzionerà avremo una diminuzione di richieste per l’ospedale. Dunque, perché costruirne uno nuovo? Il vero problema, semmai, è la carenza di medici e infermieri. La popolazione sta invecchiando, dovremo affrontare malattie croniche a domicilio o nelle Rsa. Sui finanziamenti, non è vero, come qualcuno dice, che se non si usano per l’ospedale nuovo i soldi vengono persi. La legge nazionale (dallo stato arriva il 95% dei 220 milioni stanziati), 11 marzo 1988 n.67 art.20, non esclude che i fondi vengano destinati all’ammodernamento o alla ristrutturazione di edifici già esistenti anziché alla costruzione di edifici ex novo”.

“È importante – aggiunge l’ex sindaco di Piacenza Stefano Pareti – fare una valutazione sull’ospedale esistente, cosa che finora è mancata. Già nel 2018 mi ero espresso contro la costruzione del nuovo ospedale: credo ci siano motivi validi per fermarci e discuterne”.

L’ITER – “La proposta deve essere sottoscritta da almeno 200 persone, noi ne presentiamo 460 – spiega Ambroggi – Poi gli uffici competenti verificano la correttezza delle firme e, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio, il sindaco provvede a convocare un pubblico dibattito. Gli atti amministrativi inerenti l’oggetto del dibattito sono posti in visione agli interessati presso l’ufficio comunale competente. Svolto il pubblico dibattito, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, questi ne deve comunicare l’esito al consiglio comunale”.